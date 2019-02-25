В правительстве области обсудили послание Президента РФ

25.02.2019 | 16:26

О послании Президента России Федеральному собранию говорили на оперативном совещании в правительстве области. В Круглый зал пригласили не только представителей разных министерств, но и глав районов: им тоже предстоит доносить до населения, какими изменениями для людей обернется речь Владимира Путина.

Новые льготы получают многодетные. Например, в случае рождения третьего и последующего ребенка ипотечный кредит уменьшится на 450 000 рублей.

«И в сельских районах, и в городских районах не все семьи знают об этом. Вы думаете, все знают? Нет! Нужно собирать людей, нужно доводить эту информацию», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также чиновникам предстоит рассказывать людям, что такое социальный контракт. Это договор между властью и семьей о взаимных обязательствах в решении проблем ячейки общества. Ей оказывают помощь.

«А семья со своей стороны берет на себя обязательства, например трудоустроиться, пройти обучение, то есть берет на себя такие обязательства, которые помогут в дальнейшем поправить ее финансовое положение», - объяснила заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Регионам, активно внедряющим в жизнь такую практику, с 2020 года станут финансово помогать из федерального бюджета. По словам губернатора, уже пора начинать разбираться.

«Министерство социальной защиты, в районах проведите занятия, начальники управлений, замы по социальным вопросам должны знать, что такое социальный контракт, кто попадает под действие этого социального контракта, как работать с данной категорией граждан, что можно предложить в рамках этого социального контракта и что мы должны получить после его реализации», - добавил Иван Белозерцев.

Еще один момент - сняты возрастные ограничения для медиков, которые захотят работать на селе и в небольших городах. Врачи, которые туда поедут, получат по миллиону рублей и другие льготы, даже если немолоды. Для Пензенской области это важно.

«У нас на сегодняшний день 505 вакантных должностей в первичном звене, в среднем - около 68», - уточнил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

Всего до 2024 года на реализацию национальных проектов Пензенская область получит больше 36,5 млрд рублей.