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Общество | В правительстве области обсудили послание Президента РФ

25.02.2019|16:26
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О послании Президента России Федеральному собранию говорили на оперативном совещании в правительстве области. В Круглый зал пригласили не только представителей разных министерств, но и глав районов: им тоже предстоит доносить до населения, какими изменениями для людей обернется речь Владимира Путина.

Новые льготы получают многодетные. Например, в случае рождения третьего и последующего ребенка ипотечный кредит уменьшится на 450 000 рублей.

«И в сельских районах, и в городских районах не все семьи знают об этом. Вы думаете, все знают? Нет! Нужно собирать людей, нужно доводить эту информацию», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также чиновникам предстоит рассказывать людям, что такое социальный контракт. Это договор между властью и семьей о взаимных обязательствах в решении проблем ячейки общества. Ей оказывают помощь.

«А семья со своей стороны берет на себя обязательства, например трудоустроиться, пройти обучение, то есть берет на себя такие обязательства, которые помогут в дальнейшем поправить ее финансовое положение», - объяснила заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Регионам, активно внедряющим в жизнь такую практику, с 2020 года станут финансово помогать из федерального бюджета. По словам губернатора, уже пора начинать разбираться.

«Министерство социальной защиты, в районах проведите занятия, начальники управлений, замы по социальным вопросам должны знать, что такое социальный контракт, кто попадает под действие этого социального контракта, как работать с данной категорией граждан, что можно предложить в рамках этого социального контракта и что мы должны получить после его реализации», - добавил Иван Белозерцев.

Еще один момент - сняты возрастные ограничения для медиков, которые захотят работать на селе и в небольших городах. Врачи, которые туда поедут, получат по миллиону рублей и другие льготы, даже если немолоды. Для Пензенской области это важно.

«У нас на сегодняшний день 505 вакантных должностей в первичном звене, в среднем - около 68», - уточнил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

Всего до 2024 года на реализацию национальных проектов Пензенская область получит больше 36,5 млрд рублей.

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Гость|25.02.2019 18:56|

Кака ипппотека на селе дремучем? А детей семеро по лавкам.

Гость|25.02.2019 19:02|

penzainform.ru писал(a):

В правительстве области обсудили послание Президента РФ
Интрига из интриг..

Гость|25.02.2019 19:47|

как здеся возможно поправить свое финансовое положение

Гость|25.02.2019 19:50|

Наберите в ютубе Платошкин.Вам будет над чем подумать.

Гость|25.02.2019 19:51|

как здеся возможно поправить свое финансовое положение

Здеся тебя только захаронят...

Гость|25.02.2019 19:54|

penzainform.ru писал(a):

получит больше 36,5 млрд рублей
ну получит и чаво

разработана хоть какая то

работающая практически стратегия

Гость|25.02.2019 19:57|

Рай для ворюг а лыдям достануться только копейки

Гость|25.02.2019 20:03|

если все так хорошо

то зачем выделять 36,5 миллиардов

если все так хорошо то почему огромное количество товаров, продуктов привозные

Гость|25.02.2019 20:10|

вообще следует понимать

что деньги зарабатывают на работе

а если работы нету то и денег нету

а нету денег соответственно

где их брать

кто же будет создавать работу на работе

в чьи должностные обязанности входят функции создавать рабочие места

конечно можно пойти почистить снег своей лопатой

или взять лом и пойти подолбить лед до плитки

но кто же заплатит деньги и кто продаст продукты в магазине без денег

Гость|25.02.2019 20:12|

penzainform.ru писал(a):

например трудоустроиться
penzainform.ru писал(a):
например трудоустроиться
ну пора кино снимать как на работу как на праздник

Имя: Гость
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