Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 фев 2019|20:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.09  |  $  65.26
 

Общество | В мэрии обсудили проект внесения изменений в Генеральный план Пензы

25.02.2019|18:36
Печать

По каким дорогам жители областного центра будут ездить на работу, где смогут отдыхать и купаться, парковать свои автомобили, ходить в кино и многое другое. В мэрии в присутствии общественности обсудили проект внесения изменений в Генеральный план города Пензы. Документ был принят в 2008 году, а в 2026-м срок его действия истекает.

«Обеспечение устойчивого развития городского округа направлено на создание условий для повышения качества жизни населения. Оптимизация функционального использования городских территорий, с которой мы несколько лет работаем, в некоторых случаях даже боремся», - отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Главная цель, поставленная руководством областного центра перед разработчиками проекта, - это улучшение качества городской среды, в том числе и реновация территорий, приведение в более совершенный вид того, что уже есть.

«Все предыдущие годы не только наш город Пенза, и все города, и в советское время в общем-то развивались, как правило, стараясь уходить на периферию и осваивать свободные территории, что порождало затем сложности в транспортной доступности и в инженерном обеспечении. Сегодня мы стараемся сделать развитие города интенсивным и более сбалансированным внутри», - сообщила начальник Управления градостроительства и архитектуры г. Пензы Ирина Кутырева.

Разработкой проекта по внесению изменений в пензенский генплан, согласно муниципальному контракту, занимаются специалисты российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Документ подразумевает под собой, в частности, обновление транспортной схемы.

«Увеличение роли троллейбусных маршрутов в жизни населения, то есть прокладка линий в районах новой застройки, развитие автобусного сообщения. Эти мероприятия для того, чтобы была улучшена доступность до объектов социальной инфраструктуры и до центра города», - отметила главный архитектор института «Гипрогор» Анастасия Немчинова.

Со своей стороны архитектурное сообщество предложило руководству города назначить специальный экспертный совет, который мог бы внести объективные предложения по изменениям в генплане. Без этого документа Пенза не сможет нормально жить и развиваться.

0
0
0
0
 
Гость|25.02.2019 19:09|

речные трамвайчики уже не спасут?

Гость|25.02.2019 19:23|

Во всех районах нужно строить платные многоуровневые парковки.Все дворы незаконно(только гостевые парковки) заставлены машинами и мешают уборке территории и подъезду спецмашин.

Гость|25.02.2019 19:23|

penzainform.ru писал(a):

«Увеличение роли троллейбусных маршрутов в жизни населения, то есть прокладка линий в районах новой застройки, развитие автобусного сообщения.
Ну и транспорту большой вместимости в общем кранты...

Гость|25.02.2019 19:30|

Не чего нибудь,одна болтовня,

Гость|25.02.2019 20:09|

Хреновация.

Гость|25.02.2019 20:13|

penzainform.ru писал(a):

В мэрии в присутствии общественности
Интересно посмотреть на эту "общественность"?Лизуны!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!