25.02.2019 | 18:36

По каким дорогам жители областного центра будут ездить на работу, где смогут отдыхать и купаться, парковать свои автомобили, ходить в кино и многое другое. В мэрии в присутствии общественности обсудили проект внесения изменений в Генеральный план города Пензы. Документ был принят в 2008 году, а в 2026-м срок его действия истекает.

«Обеспечение устойчивого развития городского округа направлено на создание условий для повышения качества жизни населения. Оптимизация функционального использования городских территорий, с которой мы несколько лет работаем, в некоторых случаях даже боремся», - отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Главная цель, поставленная руководством областного центра перед разработчиками проекта, - это улучшение качества городской среды, в том числе и реновация территорий, приведение в более совершенный вид того, что уже есть.

«Все предыдущие годы не только наш город Пенза, и все города, и в советское время в общем-то развивались, как правило, стараясь уходить на периферию и осваивать свободные территории, что порождало затем сложности в транспортной доступности и в инженерном обеспечении. Сегодня мы стараемся сделать развитие города интенсивным и более сбалансированным внутри», - сообщила начальник Управления градостроительства и архитектуры г. Пензы Ирина Кутырева.

Разработкой проекта по внесению изменений в пензенский генплан, согласно муниципальному контракту, занимаются специалисты российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Документ подразумевает под собой, в частности, обновление транспортной схемы.

«Увеличение роли троллейбусных маршрутов в жизни населения, то есть прокладка линий в районах новой застройки, развитие автобусного сообщения. Эти мероприятия для того, чтобы была улучшена доступность до объектов социальной инфраструктуры и до центра города», - отметила главный архитектор института «Гипрогор» Анастасия Немчинова.

Со своей стороны архитектурное сообщество предложило руководству города назначить специальный экспертный совет, который мог бы внести объективные предложения по изменениям в генплане. Без этого документа Пенза не сможет нормально жить и развиваться.