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Общество | Пензенцам не хватает парковок у лечебных учреждений

25.02.2019|15:59
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Посторонним въезд запрещен, или почему на территориях большинства пензенских больниц нет парковок для посетителей. В министерстве здравоохранения области поясняют, что доступ автомобилей к подведомственным объектам ограничен из соображений безопасности - антитеррористической защищенности.

Людям, которые приезжают в учреждения на личном транспорте, приходится думать, где оставить машину.

«Направляем обращение в администрацию города Пензы, которая непосредственно ответственность несет за организацию парковок, парковочных мест вблизи учреждений здравоохранения в том числе», - отметил начальник отдела министерства здравоохранения региона Алексей Чумбаев.

В 2017 году у проходной в областную больницу имени Бурденко муниципалитет организовал парковочное пространство, еще через год участок оборудовали автоматической системой контроля.

В сентябре 2018-го на комиссии городской думы озвучили, где еще собираются делать территории для временного размещения машин.

«Предполагаемые места - это онкологический диспансер (это проспект Строителей), улицы Гагарина - улицы Леонова пересечение и площадь Ленина», - сообщил Вадим Муравлев, тогда начальник Управления ЖКХ г. Пензы.

У онкологического диспансера есть своя парковка - это скорее исключение из правил. Рассчитан участок всего на два-три десятка авто. Для посетителей, которые едут из области, этих мест недостаточно. Нужен островок для транспорта и у офтальмологической больницы. Вопрос поднимали еще полтора года назад.

«Там расчистят, там отдельный въезд, там отдельный КПП нужно будет делать», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Весной 2019 года по парковке у офтальмологической больницы должны принять решение.

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Гость|25.02.2019 19:16|

Парковка более менее нормальная только у 6 больницы есть и все, а у других больниц вообще печаль....

Гость|25.02.2019 19:19|

У глазной вообще останавливаться нельзя (эвакуатор нарисован) при огромной путой территроии.

Гость|25.02.2019 19:45|

Слепых стариков приходиться вести до входа оставляя машину далеко от больницы и никому из властей нет до этого дела к сожалению. Власти ослепли и не видят что натворили,понавесили везде запрещающие знаки,закрыли ворота,парковки не предусмотрели.ПОЗОР.

Гость|25.02.2019 19:54|

Рахманинова 12.Детская поликлиника.Нет тротуара от остановки до больницы.

Имя: Гость
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