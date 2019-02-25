25.02.2019 | 15:59

Посторонним въезд запрещен, или почему на территориях большинства пензенских больниц нет парковок для посетителей. В министерстве здравоохранения области поясняют, что доступ автомобилей к подведомственным объектам ограничен из соображений безопасности - антитеррористической защищенности.

Людям, которые приезжают в учреждения на личном транспорте, приходится думать, где оставить машину.

«Направляем обращение в администрацию города Пензы, которая непосредственно ответственность несет за организацию парковок, парковочных мест вблизи учреждений здравоохранения в том числе», - отметил начальник отдела министерства здравоохранения региона Алексей Чумбаев.

В 2017 году у проходной в областную больницу имени Бурденко муниципалитет организовал парковочное пространство, еще через год участок оборудовали автоматической системой контроля.

В сентябре 2018-го на комиссии городской думы озвучили, где еще собираются делать территории для временного размещения машин.

«Предполагаемые места - это онкологический диспансер (это проспект Строителей), улицы Гагарина - улицы Леонова пересечение и площадь Ленина», - сообщил Вадим Муравлев, тогда начальник Управления ЖКХ г. Пензы.

У онкологического диспансера есть своя парковка - это скорее исключение из правил. Рассчитан участок всего на два-три десятка авто. Для посетителей, которые едут из области, этих мест недостаточно. Нужен островок для транспорта и у офтальмологической больницы. Вопрос поднимали еще полтора года назад.

«Там расчистят, там отдельный въезд, там отдельный КПП нужно будет делать», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Весной 2019 года по парковке у офтальмологической больницы должны принять решение.