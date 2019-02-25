Посторонним въезд запрещен, или почему на территориях большинства пензенских больниц нет парковок для посетителей. В министерстве здравоохранения области поясняют, что доступ автомобилей к подведомственным объектам ограничен из соображений безопасности - антитеррористической защищенности.
Людям, которые приезжают в учреждения на личном транспорте, приходится думать, где оставить машину.
«Направляем обращение в администрацию города Пензы, которая непосредственно ответственность несет за организацию парковок, парковочных мест вблизи учреждений здравоохранения в том числе», - отметил начальник отдела министерства здравоохранения региона Алексей Чумбаев.
В 2017 году у проходной в областную больницу имени Бурденко муниципалитет организовал парковочное пространство, еще через год участок оборудовали автоматической системой контроля.
В сентябре 2018-го на комиссии городской думы озвучили, где еще собираются делать территории для временного размещения машин.
«Предполагаемые места - это онкологический диспансер (это проспект Строителей), улицы Гагарина - улицы Леонова пересечение и площадь Ленина», - сообщил Вадим Муравлев, тогда начальник Управления ЖКХ г. Пензы.
У онкологического диспансера есть своя парковка - это скорее исключение из правил. Рассчитан участок всего на два-три десятка авто. Для посетителей, которые едут из области, этих мест недостаточно. Нужен островок для транспорта и у офтальмологической больницы. Вопрос поднимали еще полтора года назад.
«Там расчистят, там отдельный въезд, там отдельный КПП нужно будет делать», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.
Весной 2019 года по парковке у офтальмологической больницы должны принять решение.
Парковка более менее нормальная только у 6 больницы есть и все, а у других больниц вообще печаль....