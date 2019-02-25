В Следственном комитете Российской Федерации начала действовать телефонная линия, на которую принимаются для экстренного реагирования сообщения о давлении на бизнес.
По этому же номеру можно записаться на личный прием к Председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием в данном ведомстве уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Телефон прямой линии - 8 (495) 986-78-18. Сообщения по этому номеру принимаются круглосуточно.
«Все они передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования», - сообщили в Следственном управлении СКР по Пензенской области.
Звоню, говорю у меня давление 180 на 100, а следак меня на ..й послал.