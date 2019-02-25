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Общество | Пензенские предприниматели могут пожаловаться на давление в СК России

25.02.2019|13:28
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В Следственном комитете Российской Федерации начала действовать телефонная линия, на которую принимаются для экстренного реагирования сообщения о давлении на бизнес.

По этому же номеру можно записаться на личный прием к Председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием в данном ведомстве уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Телефон прямой линии - 8 (495) 986-78-18. Сообщения по этому номеру принимаются круглосуточно.

«Все они передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования», - сообщили в Следственном управлении СКР по Пензенской области.

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Гость|25.02.2019 13:41|

Звоню, говорю у меня давление 180 на 100, а следак меня на ..й послал.

Гость|25.02.2019 13:54|

И у меня давление в сфинктере тоже пазваню.

Имя: Гость
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