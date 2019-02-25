25.02.2019 | 15:39

Жительница Нижнего Ломова, обиженная отношением городской власти к ее проблеме, пожаловалась в прокуратуру.

12 декабря 2018 года женщина сообщила в администрацию Нижнего Ломова о том, что с крыши соседнего дома на ее земельный участок сошел снег. Однако никакой реакции на свою жалобу она не увидела и решила попросить помощи у прокуроров.

Проверка показала, что в установленный законом 30-дневный срок письмо гражданки не было рассмотрено, ответ ей не направлялся.

«За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан глава администрации Нижнего Ломова оштрафован на 8 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Заявительнице дан ответ на обращение. Заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации Нижнего Ломова привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.