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Общество | Мэр Нижнего Ломова пренебрег ответом на обращение горожанки

25.02.2019|15:39
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Жительница Нижнего Ломова, обиженная отношением городской власти к ее проблеме, пожаловалась в прокуратуру.

12 декабря 2018 года женщина сообщила в администрацию Нижнего Ломова о том, что с крыши соседнего дома на ее земельный участок сошел снег. Однако никакой реакции на свою жалобу она не увидела и решила попросить помощи у прокуроров.

Проверка показала, что в установленный законом 30-дневный срок письмо гражданки не было рассмотрено, ответ ей не направлялся.

«За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан глава администрации Нижнего Ломова оштрафован на 8 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Заявительнице дан ответ на обращение. Заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации Нижнего Ломова привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|25.02.2019 15:52|

Так повесить на площади его немедленно.

Гость|25.02.2019 16:19|

А что ей должны были ответить???

Гость|25.02.2019 16:23|

25.02.2019 16:19|

А что ей должны были ответить???

На всё Воля Божья

Гость|25.02.2019 16:35|

Ага,дейстительно,а что ей должны быть ответить?

Какой вопрос,такой и ответ.

Гость|25.02.2019 17:00|

Должны были хоть что-то ответить. Сказку про белого бычка рассказать или песенку про ёлочку спеть.

Гость|25.02.2019 17:02|

ну на край посоветовать послушать орган.

Имя: Гость
Комментарий:

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