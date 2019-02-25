25.02.2019 | 13:39

Две зареченские компании - «Горгаз» и «Город», а также пензенская организация «Мой дом» и индивидуальный предприниматель из закрытого города нарушили антимонопольное законодательство. К такому выводу пришла комиссия регионального УФАС.

Три организации и частник заключили соглашение, которое привело (или могло привести) к ограничению конкуренции.

АО «Горгаз» оказывает горожанам услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При этом предприятие привлекало подрядные организации - в 2016-м году ООО «Город», а в 2017-2018 годах - ООО СК «Мой дом».

Однако фактически обслуживание и ремонт газового оборудования выполнял индивидуальный предприниматель. Его как субподрядчика наняли «Город» и «Мой дом», заплатив ему по договорам подряда меньше половины от тех денег, которые получили от «Горгаза».

«Заключение договоров подряда и субподряда приводило к искусственному поддержанию затрат общества на услуги по техобслуживанию и ремонту газового оборудования, оказываемые населению Заречного», - пояснили в пресс-службе Пензенского УФАС России.

Комиссия выдала организациям и предпринимателю предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.