24.02.2019 | 11:50

В региональном управлении Следственного комитета России рассказали о том, как живет и работает один из сотрудников - следователь-криминалист Денис Кошелев.

На выезде (при осмотре места происшествия) или в кабинете у него всегда при себе чемодан с набором инструментов. Так, с помощью экспресс-теста он без труда определяет природу обнаруженных коричневых пятен, достоверно распознавая наличие или отсутствие крови.

В руках криминалиста раскалываются и мобильные телефоны преступников - все тайные сообщения и фотографии становятся явными.

«Будучи детьми, мы все с раскрытыми ртами смотрели, как лихо Шерлок Холмс раскрывает преступления. Я мечтал быть таким, как он», - признался Денис Кошелев.

Ему удалось воплотить задуманное. Правда, работа теперь занимает много времени, с семьей (у Дениса жена и трое детей) удается побыть нечасто.

«Уезжаю - они еще спят, приезжаю - они уже спят. Поэтому выходные целиком и полностью стараюсь посвятить семье. Зима - это лыжи, коньки, лето - работа на участке, велосипеды», - рассказал он.

Видео о Денисе Кошелеве можно посмотреть на канале Следкома РФ в YouTube.