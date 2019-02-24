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Общество | Коммунальщики вручную чистят подземные пешеходные переходы

24.02.2019|14:31
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В воскресенье, 24 февраля, руководство администрации Пензы проверило, как МУП «Пензадормост» организовало работу бригад на объектах в выходной день.

Специалисты вывозили снег с улиц Чехова, Долгова, Циолковского, вручную очищали подземные пешеходные переходы на проспекте Победы, тротуары и мостики на Беляевском и Ленинском путепроводах, а также улицах Пролетарской и Леонова.

Также вручную убирались лестницы на Сурском, Беляевском, Свердловском, Измайловском, Терновском мостах, на Толстовском и Баумановском путепроводах.

«Санитарный патруль работает на остановках общественного транспорта на станции Пенза-I, улицах Октябрьской, Чехова, Дзержинского, Парковой, Тарханова, Измайлова, Антонова», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

В поселках Камыши-Хвощи, Победа и Монтажном автогрейдеры очистили от снега обочины дорог.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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