В воскресенье, 24 февраля, руководство администрации Пензы проверило, как МУП «Пензадормост» организовало работу бригад на объектах в выходной день.
Специалисты вывозили снег с улиц Чехова, Долгова, Циолковского, вручную очищали подземные пешеходные переходы на проспекте Победы, тротуары и мостики на Беляевском и Ленинском путепроводах, а также улицах Пролетарской и Леонова.
Также вручную убирались лестницы на Сурском, Беляевском, Свердловском, Измайловском, Терновском мостах, на Толстовском и Баумановском путепроводах.
«Санитарный патруль работает на остановках общественного транспорта на станции Пенза-I, улицах Октябрьской, Чехова, Дзержинского, Парковой, Тарханова, Измайлова, Антонова», - уточнили в пресс-службе городской администрации.
В поселках Камыши-Хвощи, Победа и Монтажном автогрейдеры очистили от снега обочины дорог.