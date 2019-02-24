24.02.2019 | 14:31

В воскресенье, 24 февраля, руководство администрации Пензы проверило, как МУП «Пензадормост» организовало работу бригад на объектах в выходной день.

Специалисты вывозили снег с улиц Чехова, Долгова, Циолковского, вручную очищали подземные пешеходные переходы на проспекте Победы, тротуары и мостики на Беляевском и Ленинском путепроводах, а также улицах Пролетарской и Леонова.

Также вручную убирались лестницы на Сурском, Беляевском, Свердловском, Измайловском, Терновском мостах, на Толстовском и Баумановском путепроводах.

«Санитарный патруль работает на остановках общественного транспорта на станции Пенза-I, улицах Октябрьской, Чехова, Дзержинского, Парковой, Тарханова, Измайлова, Антонова», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

В поселках Камыши-Хвощи, Победа и Монтажном автогрейдеры очистили от снега обочины дорог.