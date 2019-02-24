24.02.2019 | 12:29

Миссию дарить своим слушателям музыкальные хиты и приятные подарки Европа Плюс Пенза выполняет с огромным удовольствием. Радиостанции № 1 в России обеспечила себе это звание благодаря победе в национальном рейтинге, подтвержденном исследованиями, которые провела компания Mediascope. У Европы Плюс огромная аудитория - от Камчатки до Калининграда. Ежедневно на любимую волну настраивается более 12 миллионов человек.

Для пензенских слушателей с 18 по 22 февраля проводился очередной раунд игры «Миссия: выполнима», посвященный Дню защитника Отечества. Победителей пригласили в студию Европы Плюс Пенза.

«Вы все проявили себя эрудитами, ответили на сложные технические вопросы. Сегодня мы еще испытаем вашу удачу. У нас есть пять сертификатов разных номиналов от 500 до 3 000 рублей. И в зависимости от того, кто какой вытянет, тот на такую сумму и отоварится», - пояснил диджей Европы Плюс Пенза Артур Меньшов.

Речь шла об одном из магазинов бытовой техники. Среди счастливчиков оказалась постоянная слушательница радиостанции Марина Абушаева.

«Мне достался вопрос про перфоратор. Было бы сложно, но за неделю до этого мужу я подарила на день рождения перфоратор, поэтому знала... Там был вопрос об ударной силе, и я поняла, что, скорее всего, это он. Я отгадала, ответила - выиграла», - рассказала победительница игры Марина Абушаева.

Вся информация о проводимой на Европе Плюс Пенза акции «Миссия: выполнима» находится в официальной группе «ВКонтакте». Следующая игра пройдет в вечерних 19-часовых эфирах с 4 по 8 марта. Так что у всех есть еще шанс настроиться на любимую волну и стать обладателем приза для своей прекрасной половинки.