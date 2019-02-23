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Общество | В Пензе опытные каменщики готовятся к состязаниям «Навыки мудрых»

23.02.2019|12:02
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В VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы», который пройдет с 1 по 5 марта в Пензе, впервые будут участвовать специалисты в возрасте 50+.

Состязания «Навыки мудрых» пройдут в компетенции «Кирпичная кладка». В чемпионате примут участие работники строительных организаций Пензенской области «Новострой» и «СУ-58».

Тренировочные сборы участников профессиональных состязаний прошли в Пензе. Конкурсанты обсудили предстоящее задание и особенности его выполнения, изучили критерии оценки, ознакомились с техническим описанием компетенции.

«Кроме того, они изучили особенности труда и правила техники безопасности при работе на камнерезных станках и выполнили элементы конкурсного задания», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Источник — фото: minobr.pnzreg.ru
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Гость|23.02.2019 12:12|

ну вот хоть что

хотя в Пензе столько Строителей и строительных организаций что при желании можно построить еще несколько городов типа Пенза

Гость|23.02.2019 12:18|

надеюсь раствор без Фейри замесят

Гость|23.02.2019 12:53|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

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