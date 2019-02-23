23.02.2019 | 12:02

В VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы», который пройдет с 1 по 5 марта в Пензе, впервые будут участвовать специалисты в возрасте 50+.

Состязания «Навыки мудрых» пройдут в компетенции «Кирпичная кладка». В чемпионате примут участие работники строительных организаций Пензенской области «Новострой» и «СУ-58».

Тренировочные сборы участников профессиональных состязаний прошли в Пензе. Конкурсанты обсудили предстоящее задание и особенности его выполнения, изучили критерии оценки, ознакомились с техническим описанием компетенции.

«Кроме того, они изучили особенности труда и правила техники безопасности при работе на камнерезных станках и выполнили элементы конкурсного задания», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.