23.02.2019 | 17:31

У медиков и сотрудников правоохранительных органов много общего. Им нужно обладать эмоциональной устойчивостью, ответственностью, отзывчивостью, умению ладить с людьми, желанием им служить и помогать.

Поэтому ветераны МВД и полицейские провели урок мужества для учащихся пензенского медицинского колледжа. О своей работе, которая опасна и трудна, поведал бывший начальник областного УВД, генерал-майор милиции в отставке Александр Пронин.

«15 с половиной лет я работал начальником УВД, шесть раз только был в отпуске, остальное время я находился на работе и раньше 10 часов вечера не уходил», - рассказал ветеран МВД Александр Пронин.

Этот урок назвали «Герои, которые спасают жизнь», поэтому Пронин не мог не рассказать о подвиге Александра Сергеева. Майор внутренней службы погиб в 1994 году при освобождении заложников в одной из исправительных колоний Пензы. Он накрыл гранату своим телом и тем самым спас людей.

«Я говорю: «Ты почему сам идешь возглавлять? Давай кого-нибудь, заместителя, у тебя же есть, там 18 человек в этом отряде». Небольшой был отряд. Он говорит: «Товарищ генерал, я командир, я должен идти вперед». Вот где проявляется героизм, вот где проявляется честность и человечность!» - добавил ветеран.

С какими ситуациями приходится сталкиваться стражам порядка теперь, учащимся рассказал заместитель начальника 1-го отдела полиции по городу Пензе подполковник Руслан Тяпков.