23.02.2019 | 16:13

У Монумента воинской и трудовой славы пензенцев собрались сотни жителей областного центра. Почетный караул, чеканя шаг, промаршировал к Вечному огню. В День защитника Отечества здесь по-другому и не бывает: это такая же традиция, как минута молчания и оружейный салют в честь павших героев.

Церемонию возложения венков и цветов возглавили первые лица области и города. Вместе с ними - руководители силовых структур и министерств, общественные деятели, жители и гости Пензы. Торжество объединило всех.

«Я поздравляю всех ветеранов с Днем защитника Отечества. Я поздравляю тех, кто сегодня проходит службу в армии, кто сегодня несет боевое дежурство и выполняет боевую задачу по защите нашей Родины. С праздником вас, дорогие друзья!» - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Есть такая профессия - Родину защищать. Это не обязательно 25 лет отслужить или 30, а это каждый день думать о Родине и сказать: в любой момент я вступлю на защиту нашей родины и никому не дам перейти ни пяди земли», - подчеркнул гвардии полковник в отставке Александр Ломакин.

Среди собравшихся у памятника были и те, кому только предстоит в скором времени осознать, что такое патриотизм и родная страна. А качества настоящего мужчины - защитника Отечества нужно воспитывать с детства.

«Доброта, честность, совесть, и тогда за нами будет сила», - заключил житель г. Пензы Максим Ордин.