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Общество | Курсантов артинститута поблагодарили «за службу трудовому народу»

23.02.2019|16:26
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Кому как не кадровым военным, поздравлять друг друга с Днем защитника Отечества. Однако это праздник не только тех, кто живет по уставу. Курсанты и офицеры артиллерийского инженерного института, дети, играющие в войну, ветераны пришли к Вечному огню.

Каждый раз торжественное мероприятие на плацу военного вуза напоминает Парад Победы на Красной площади.

Учащимся и наставникам единственного военного вуза Пензенской области объявили благодарности «за службу трудовому народу».

«У нас славные предки, которые доказали всему миру и не дали никому даже усомниться в способности и в умении защитить нашу Родину. Родина всегда нуждалась и будет нуждаться в своих защитниках», - отметил начальник ПАИИ Александр Цаплюк.

Образованная 101 год назад армия в лице солдат и офицеров шла нога в ногу.

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