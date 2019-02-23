23.02.2019 | 16:26

Кому как не кадровым военным, поздравлять друг друга с Днем защитника Отечества. Однако это праздник не только тех, кто живет по уставу. Курсанты и офицеры артиллерийского инженерного института, дети, играющие в войну, ветераны пришли к Вечному огню.

Каждый раз торжественное мероприятие на плацу военного вуза напоминает Парад Победы на Красной площади.

Учащимся и наставникам единственного военного вуза Пензенской области объявили благодарности «за службу трудовому народу».

«У нас славные предки, которые доказали всему миру и не дали никому даже усомниться в способности и в умении защитить нашу Родину. Родина всегда нуждалась и будет нуждаться в своих защитниках», - отметил начальник ПАИИ Александр Цаплюк.

Образованная 101 год назад армия в лице солдат и офицеров шла нога в ногу.