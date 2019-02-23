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Общество | Калининградские поисковики передали котелок пензенского бойца его родным

23.02.2019|14:57
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В субботу, 23 февраля, на торжественном мероприятии в честь Дня защитника Отечества члены калининградской общественной поисковой организации «Совесть» передали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву пробитый осколками солдатский котелок. Он принадлежал уроженцу Бессоновского района Алексею Воронкову, погибшему под Кенигсбергом в марте 1945 года.

На церемонию памяти пришли несколько десятков потомков Алексея Воронкова.

«Алексей Андреевич родился в большой семье, где было 10 детей. Пятеро из них участвовали в Великой Отечественной войне, воюя на фронтах от Калининграда до Дальнего Востока, включая блокадный Ленинград. Их младшие братья и сестры трудились в тылу наравне со взрослыми, приближая Победу», - рассказала внучка Алексея Воронкова Нина Свинаренко.

Участник поисковой экспедиции Александр Зайцев передал котелок, наполненный землей с мест боев, Ивану Белозерцеву. Губернатор вручил реликвию родственникам погибшего бойца.

«Торжественный ритуал завершился минутой молчания и возложением цветов и венков к Монументу воинской и трудовой доблести», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Фотографию с мероприятия глава региона опубликовал на своей странице в Instagram.

«Котелок, который держат эти ребята, принадлежал красноармейцу, нашему земляку Алексею Воронкову, погибшему в марте 1945 года. Его нашли поисковики, а сегодня мы передали его родственникам. Вечная память миллионам героев нашей страны», - написал Иван Белозерцев.

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