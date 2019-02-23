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Общество | Чемодановский полигон заполнен мусором на 94%

23.02.2019|17:00
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Чемодановский полигон, куда везут мусор со всей Пензы и трех ближайших районов, заполнен на 94%. Через 10 месяцев принимать отходы он больше не сможет, но руководство свалки обещает, что коллапса не произойдет.

«В этом году мы будем проводить изыскания, которые позволят в первую очередь увеличить срок службы полигона. Мы надеемся, что результат позволит нам как минимум на пять лет продлить срок службы полигона», - рассказал директор МУП по очистке города Сергей Старостин.

Этого времени должно хватить до появления в регионе мусороперерабатывающего завода. Его планируют возвести в Бессоновском районе в 2022 году.

«По концессионному соглашению, у нас 350 000 тонн в год на заводе будет перерабатываться», - сообщил генеральный директор компании-инвестора Дмитрий Лахно.

Там же расположится и новый полигон, потому что полностью отказаться от захоронения отходов не получится, пояснил представитель регионального оператора.

«Пока невозможно полностью от этого уйти, мы надеемся, что это будет не более 20-30%», - уточнил генеральный директор Управления благоустройства и очистки Андрей Архипов.

Как Пензенская область наводит порядок, вызвались следить активисты всероссийской общественной организации.

«Проблемы, определенно, не замалчиваются, на контакт идут и общественники, и местные жители, и власть, и представители бизнеса, то есть тенденция здесь положительная», - подчеркнул активист Дмитрий Данилин.

Тем временем на горячую линию продолжают звонить пензенцы, не понимающие, почему тариф вырос, а контейнеры переполнены.

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