23.02.2019 | 11:01

В городе Заречном Пензенской области продолжается благотворительный марафон, который стартовал 7 января и продлится четыре месяца.

В воскресенье, 24 февраля, в 16:00 в ДК «Современник» горожане увидят мюзикл «Волшебный спиннер». Все средства, собранные на спектакле, направят на лечение тяжелобольных детей Заречного.

Следующее мероприятие запланировано на 28 февраля: в детской школе искусств пройдет концерт студии «Десерт».

16 марта на сцене «Современника» выступят творческие коллективы города.

В конце марта, ближе к весенним каникулам, во всех школах города пройдут благотворительные ярмарки. А в последний день этого месяца команды КВН сразятся в остроумии в борьбе за кубок мэра города.

Финалом марафона станет благотворительный спектакль «Помогите Айболиту», в котором сыграют чиновники, депутаты и руководители муниципальных организаций. Премьера музыкальной сказки запланирована на 21 апреля.

«Благотворительная программа «Дар во благо» работает в Заречном с 2013 года. За это время горожане собрали около шести млн рублей пожертвований. Деньги были направлены на лечение, реабилитацию, приобретение лекарств и медицинских принадлежностей для 17 тяжелобольных детей города», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.