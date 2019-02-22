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Общество | В Пензе отпраздновали 101-ю годовщину создания Красной армии

22.02.2019|15:46
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Для ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья организовали праздник в честь 101-й годовщины создания Красной армии. Большинство из них не смогут стать настоящими защитниками Отечества в силу слабого здоровья, однако инвалиды так и рвались в бой, говорили «нам бы шашку да коня, да на линию огня».

Для гостей праздника работала полевая кухня, организованная сотрудниками системы исполнения наказаний, - гречка с тушенкой и овощами, приготовленная на дровах при морозе.

«Если эту кашу поешь, то уже можно сразу защищать родину, идти в атаку», - отметил житель г. Пензы Максим Направдин.

Крепкий чай из той же кухни раскрепостил пенсионеров, и они устроили развеселый частушечный баттл: началась битва исполнителей неприличных народных куплетов.

Праздник продолжился в малом концертном зале городского Центра культуры и досуга.

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Гость|22.02.2019 19:07|

От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней .... однако была.

Гость|22.02.2019 19:08|

хоть название праздника назвали правильно

Гость|22.02.2019 19:15|

Каши говорит поешь, и можно сразу в бой, в атаку. Сильна видать каша с тушенкой на дровах .

Гость|22.02.2019 19:28|

Гость писал(a):

От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней .... однако была
да... были ЛЮДИ в то время... богатыри... не мы, немы... есть чем душу и сердце согреть - это НАЩИ деды и прадеды

Гость|22.02.2019 19:47|

Знаешь Шарапов почему я тебя им, этим упырям не сдал?, а потому, что нам с тобой под одной шинелькой спать приходилось. Ты за нашими спинами не прятался, когда в атаку ходили, и свой офицерский доп.паёк в одиночку, втихаря под кроватью не жрал, с нами, с солдатами делился, вот за это не сдал я тебя. Спасибо тебе Левченко коли так. Ну а ты как здесь оказался, в смысле в банде? Долгая история Шарапов, давайка на койку ложись, а я на сундуке покимарю.

Имя: Гость
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