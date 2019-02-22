22.02.2019 | 15:46

Для ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья организовали праздник в честь 101-й годовщины создания Красной армии. Большинство из них не смогут стать настоящими защитниками Отечества в силу слабого здоровья, однако инвалиды так и рвались в бой, говорили «нам бы шашку да коня, да на линию огня».

Для гостей праздника работала полевая кухня, организованная сотрудниками системы исполнения наказаний, - гречка с тушенкой и овощами, приготовленная на дровах при морозе.

«Если эту кашу поешь, то уже можно сразу защищать родину, идти в атаку», - отметил житель г. Пензы Максим Направдин.

Крепкий чай из той же кухни раскрепостил пенсионеров, и они устроили развеселый частушечный баттл: началась битва исполнителей неприличных народных куплетов.

Праздник продолжился в малом концертном зале городского Центра культуры и досуга.