22.02.2019 | 17:32

В Пензе с подрядной организации ООО «ПКП «Вагис», проводившей работы по капитальному ремонту фасада дома на улице Урицкого, взыскали ущерб за повреждение лобового стекла припаркованной рядом Toyota Camry.

Инцидент произошел 17 сентября 2018 года. На доме проводились сварочные работы, и на лобовое стекло Toyota упала окалина. Замену стекла официальный представитель Toyota в Пензе оценил в 54 554 рубля 10 копеек.

Изначально хозяин машины подал иск к ТСЖ «Сура», в чьем ведении находится дом. Однако позже попросил заменить ответчика на ООО «ПКП «Вагис» (подрядчика).

«В связи с возникшими между сторонами разногласиями относительно механизма образования повреждений на лобовом стекле автомобиля по ходатайству истца судом назначалась транспортно-трасологическая экспертиза. Согласно заключению экспертного учреждения на ветровом (лобовом) стекле автомобиля Toyota Camry имеются повреждения округлой формы с неровными краями, размером 3х4 мм, с признаками оплавления материала. Образование повреждения на ветровом (лобовом) стекле автомобиля Toyota Camry возможно в результате событий, указанных истцом», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Изучив все доказательства, суд счел ПКП «Вагис» виновным в повреждении стекла машины. Он взыскал с организации 54 554 рублей 10 копеек в качестве возмещения материального ущерба автовладельцу и 17 083 рубля 88 копеек за проведение экспертизы.

Предприятие подало апелляционную жалобу.