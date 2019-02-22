22.02.2019 | 17:10

В расписании пензенского аэропорта появился новый прямой рейс до Симферополя. С 1 июня и до 21 сентября каждую субботу самолеты компании «РусЛайн» будут доставлять жителей области на солнечный полуостров.

Обратные вылеты запланированы на те же дни недели. Этот рейс - уже второй на данном направлении.

«Билеты на Симферополь продает авиакомпания «Ижавиа», рейсы они будут выполнять по третьим дням недели, билеты уже в продаже», - сообщил директор аэропорта г. Пензы Юрий Осколков.

Приобрести их можно как в кассе, так и в Интернете. Цены, по словам директора пензенского аэропорта, сопоставимы с прошлогодними: в пределах от 6 500 до 9 000 рублей.

«Продаются сначала дорогие билеты, потом то, что осталось, но надо отслеживать, сколько билетов осталось. Можно доотслеживаться и остаться без билета», - пояснил директор аэропорта.

Сочи - еще один пункт на южном направлении, который будет доступен летом. В курортную столицу России жители области смогут летать по вторникам и субботам.

«В идеале было бы три-четыре рейса в Сочи, три-четыре рейса в Симферополь. В эти города по тому объему спроса, который существует в Пензе, мы сейчас половину работы только сделали. Надо расписание, постоянно работаем в сторону увеличения», - добавил Юрий Осколков.

В прошлом году из-за аннулирования сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний» из Пензы до Черноморского побережья можно было добраться лишь двумя рейсами, поэтому 60% спроса удовлетворить не удалось. Руководство аэропорта уверяет, что в 2019 году ситуация не повторится.