22.02.2019 | 15:29

В среду, 20 февраля, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области познакомились со своим новым начальником.

Временно исполнять обязанности руководителя службы в регионе будет Николай Илькин. Его представил заместитель директора ФССП Денис Фирстов.

«Свою трудовую деятельность Николай Кузьмич начал в органах юстиции в 1998 году. С июля 2014 года занимал должность заместителя руководителя УФССП России по Республике Мордовия», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее главным судебным приставом Пензенской области был Евгений Пазечко, назначенный в феврале 2014 года. По информации ИА «ПензаИнформ», он получил повышение и будет трудиться в Москве.