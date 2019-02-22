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Общество | Главным судебным приставом области временно назначен Николай Илькин

22.02.2019|15:29
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В среду, 20 февраля, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области познакомились со своим новым начальником.

Временно исполнять обязанности руководителя службы в регионе будет Николай Илькин. Его представил заместитель директора ФССП Денис Фирстов.

«Свою трудовую деятельность Николай Кузьмич начал в органах юстиции в 1998 году. С июля 2014 года занимал должность заместителя руководителя УФССП России по Республике Мордовия», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее главным судебным приставом Пензенской области был Евгений Пазечко, назначенный в феврале 2014 года. По информации ИА «ПензаИнформ», он получил повышение и будет трудиться в Москве.

Источник — фото: r13.fssprus.ru
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