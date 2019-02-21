Самая передовая городская система, которая всегда смотрит в будущее, окунулась в прошлое. Празднование векового юбилея народного образования в городе Пензе началось с советского школьного буфета, который на переменах штурмовали пионеры.
«Конечно, с картошкой, с повидлом - самые вкусные пирожки. Мне нравилось песочное пирожное - «Пионерское» называлось, коржики», - рассказала учитель гимназии № 4 «Ступени» Елена Лаврентьева.
Празднование столетия системы образования превратили в спектакль под названием «Листая страницы истории». В главных ролях выступили директора пензенских школ.
Городской отдел народного образования появился в феврале 1919 года.
Шли годы, вместе со страной развивалось народное образование. Школьники говорили: «Спасибо товарищу Сталину на наше счастливое детство!». Потом настал 1941 год, учителя уходили в бой.
А когда война закончилась, люди словно тонны груза сбросили с плеч. В школы вернулись не все учителя. Страна начала восстанавливаться после войны, а впереди ее ждали десятилетия мирной жизни.
Система просвещения в стране и Пензе развивалась под лозунгом «Будь готов - всегда готов!».
Спектакль завершился поздравлениями первых лиц города и области.
А говорят Шарошкна с Голодяевым плохо работают!!! Вон какой спктакль забобахали! Может их в какой нибудь сельский клуб режиссерами театральных кружков! Там у них лучше получиться!!))