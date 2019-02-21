21.02.2019 | 18:49

Самая передовая городская система, которая всегда смотрит в будущее, окунулась в прошлое. Празднование векового юбилея народного образования в городе Пензе началось с советского школьного буфета, который на переменах штурмовали пионеры.

«Конечно, с картошкой, с повидлом - самые вкусные пирожки. Мне нравилось песочное пирожное - «Пионерское» называлось, коржики», - рассказала учитель гимназии № 4 «Ступени» Елена Лаврентьева.

Празднование столетия системы образования превратили в спектакль под названием «Листая страницы истории». В главных ролях выступили директора пензенских школ.

Городской отдел народного образования появился в феврале 1919 года.

Шли годы, вместе со страной развивалось народное образование. Школьники говорили: «Спасибо товарищу Сталину на наше счастливое детство!». Потом настал 1941 год, учителя уходили в бой.

А когда война закончилась, люди словно тонны груза сбросили с плеч. В школы вернулись не все учителя. Страна начала восстанавливаться после войны, а впереди ее ждали десятилетия мирной жизни.

Система просвещения в стране и Пензе развивалась под лозунгом «Будь готов - всегда готов!».

Спектакль завершился поздравлениями первых лиц города и области.