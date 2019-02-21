21.02.2019 | 14:44

Пензенцам напомнили, что за предоставление помещений под проведение азартных игр предусмотрена уголовная ответственность. Соответствующий закон был принят в июле прошлого года.

«За указанные деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей», - предупредила пресс-служба регионального УМВД России.

В 2018 году сотрудники полиции обнаружили 13 незаконных игорных клубов, изъяли 309 автоматов. С начала 2019-го из строя выведены 24 единицы оборудования.

«Все помещения, где ранее выявлялись факты незаконной организации и проведения азартных игр, находятся под постоянным контролем сотрудников полиции и регулярно проверяются», - уточнили в пресс-службе.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о подобных фактах, просят позвонить по телефону дежурной части 8-(8412)-563-111. Звонки принимаются круглосуточно.