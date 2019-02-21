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Общество | Пензенцев просят сообщать о незаконных игровых клубах в полицию

21.02.2019|14:44
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Пензенцам напомнили, что за предоставление помещений под проведение азартных игр предусмотрена уголовная ответственность. Соответствующий закон был принят в июле прошлого года.

«За указанные деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей», - предупредила пресс-служба регионального УМВД России.

В 2018 году сотрудники полиции обнаружили 13 незаконных игорных клубов, изъяли 309 автоматов. С начала 2019-го из строя выведены 24 единицы оборудования.

«Все помещения, где ранее выявлялись факты незаконной организации и проведения азартных игр, находятся под постоянным контролем сотрудников полиции и регулярно проверяются», - уточнили в пресс-службе.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о подобных фактах, просят позвонить по телефону дежурной части 8-(8412)-563-111. Звонки принимаются круглосуточно.

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Гость|21.02.2019 15:10|

Дизель! Дизель, незаконный игровой клуб. Играть не умеют и незаконно присвоили себе наименование хоккейного клуба.

Гость|21.02.2019 15:13|

На углу пр. Строителей / ул. Ладожская на крылечке бывшего тц напротив тц Весна стоят 2 интересные будашки в круглосуточном режиме обслуживая игроманов. Никто их никогда не проверяет. Значит крыша не течет.

Гость|21.02.2019 15:21|

Не ведитесь.

Это очередная УТКА!

Участковые районов всё прекрасно знают,сколько,где и чего.Но они этого "УСЕРДНО" не замечают.Почему?

Об этом можно только теоретически догадываться......Хотя.

Гость|21.02.2019 15:47|

Пипец, а где Ваш отдел МВд вы знаете или тоже вам подсказать?

Имя: Гость
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