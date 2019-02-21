21.02.2019 | 12:19

В 2019 году 182 школьника Пензенской области смогут отдохнуть в «Артеке» - столько путевок в лагерь предоставлено по региональной квоте.

В первую смену в «Артеке» уже побывали 12 детей, во вторую («Артековский Букер») отправились 24 ребенка - она началась 18 февраля. Еще 60 школьников поедут на южный берег Крыма в середине марта - на «Театральную историю».

«Распределение путевок в «Артек» осуществляется посредством автоматизированной информационной системы «Путевка». Для того чтобы иметь возможность получить путевку в лагерь, необходимо: создать личный кабинет ребенка на сайте артек.дети; выложить достижения за последние 3 года и подать заявку на любую из интересующих смен», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Отдохнуть в лагере могут дети, обучающиеся в 5-11-х классах, которым до окончания смены не должно исполниться 18 лет. В летний период принимаются и школьники с 8 лет. Претенденты на путевки должны заниматься по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, за достижение в которых им начисляются баллы.

С 2019 года заявки детей с рейтингом ниже 40 баллов автоматически отклоняются.