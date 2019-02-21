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Общество | Пензенским школьникам стало сложнее получить путевку в «Артек»

21.02.2019|12:19
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В 2019 году 182 школьника Пензенской области смогут отдохнуть в «Артеке» - столько путевок в лагерь предоставлено по региональной квоте.

В первую смену в «Артеке» уже побывали 12 детей, во вторую («Артековский Букер») отправились 24 ребенка - она началась 18 февраля. Еще 60 школьников поедут на южный берег Крыма в середине марта - на «Театральную историю».

«Распределение путевок в «Артек» осуществляется посредством автоматизированной информационной системы «Путевка». Для того чтобы иметь возможность получить путевку в лагерь, необходимо: создать личный кабинет ребенка на сайте артек.дети; выложить достижения за последние 3 года и подать заявку на любую из интересующих смен», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Отдохнуть в лагере могут дети, обучающиеся в 5-11-х классах, которым до окончания смены не должно исполниться 18 лет. В летний период принимаются и школьники с 8 лет. Претенденты на путевки должны заниматься по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, за достижение в которых им начисляются баллы.

С 2019 года заявки детей с рейтингом ниже 40 баллов автоматически отклоняются.

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Гость|21.02.2019 12:37|

куда давать заявку и чё за баллы впервые слышу

Гость|21.02.2019 12:41|

Школьники в местные то лагеря путёвки особо получить не могут,а в артек ... это могли получить только дети с воровских прихвостней.

Гость писал(a):

чё за баллы впервые слышу
Чем больше и активнее любишь едрисню тем больше балов.

Гость|21.02.2019 12:44|

Гость писал(a):

Чем больше и активнее любишь едрисню тем больше балов.
Но для этого и этого мало, тут нужно знать куда занести.

Гость|21.02.2019 12:57|

penzainform.ru писал(a):

выложить достижения за последние 3 года
А что подразумевается под словом достижения?

Гость|21.02.2019 13:03|

Подачка да ище за определенные условия. Народ превращают в дрессированых собак.

Имя: Гость
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