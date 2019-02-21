21.02.2019 | 16:09

Учащиеся собрались во Дворце детского и юношеского творчества, чтобы сразиться в интеллектуальной битве «Думай! Дерзай! Действуй!». Всего минута давалась на ответ, все как у взрослых.

«Игра посвящена развитию лидерских качеств, командообразования и привлечения учащихся к деятельности по линии развития Российского движения школьников», - рассказала педагог-организатор ДДЮТ Рада Вишнякова.

Участвовали четыре команды. Всем выдавался «стартовый капитал» в сумме 25 очков. Если ответа нет или возникли сомнения, можно было выкупить подсказку или попросить помощь зрителей-экспертов. Цель - набрать максимальное количество баллов.

«Вопросы разного уровня: от самых легких (на логику, эрудицию) до достаточно тяжелых вопросов», - добавила организатор.

Победил сильнейший, но собрались дети не для этого. Такие мероприятия учат ребенка взаимодействовать с коллективом, вместе стремиться к успеху, строить дружеские отношения и развивать лидерские навыки.

«Я не буду расстраиваться сильно. Это игра, и главное - не победа, а участие», - отметила участница Валерия Пашина.