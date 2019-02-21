21.02.2019 | 11:48

Более половины кузнечан, проживающих в Южном, Юго-Западном, Западном микрорайонах и частично в центре города, получают чистую питьевую воду. Об этом заявили в пресс-службе местной администрации в четверг, 21 февраля, со ссылкой на результаты анализа проб.

«Теперь вода обладает характеристиками, которые еще месяц назад казались недостижимыми. Она содержит всего одну сотую миллиграмма железа на литр при допустимом значении в 30 раз выше», - сообщили в мэрии.

Сотрудники кузнецкого водоканала признают, что до конечного потребителя вода не дойдет абсолютно чистой после прохождения по трубам, но все равно в ней будет меньше железа.

«Мы берем анализы выборочно в разных районах города, все соответствует СанПиН. Сейчас подаем заявку в Роспотребнадзор, который сделает официальное заключение по качеству воды, чтобы окончательно подтвердить наши выводы», - пояснил первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Станция обезжелезивания на водозаборе «Южный» начала работу в январе этого года. Планируется возвести еще один такой же объект на водозаборе № 8. На проектно-сметную документацию второй станции выделено 3 млн 850 тысяч рублей, ПСД должна быть готова к сентябрю.