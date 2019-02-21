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Общество | Мэрия Кузнецка: 54% горожан получают чистую питьевую воду

21.02.2019|11:48
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Более половины кузнечан, проживающих в Южном, Юго-Западном, Западном микрорайонах и частично в центре города, получают чистую питьевую воду. Об этом заявили в пресс-службе местной администрации в четверг, 21 февраля, со ссылкой на результаты анализа проб.

«Теперь вода обладает характеристиками, которые еще месяц назад казались недостижимыми. Она содержит всего одну сотую миллиграмма железа на литр при допустимом значении в 30 раз выше», - сообщили в мэрии.

Сотрудники кузнецкого водоканала признают, что до конечного потребителя вода не дойдет абсолютно чистой после прохождения по трубам, но все равно в ней будет меньше железа.

«Мы берем анализы выборочно в разных районах города, все соответствует СанПиН. Сейчас подаем заявку в Роспотребнадзор, который сделает официальное заключение по качеству воды, чтобы окончательно подтвердить наши выводы», - пояснил первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Станция обезжелезивания на водозаборе «Южный» начала работу в январе этого года. Планируется возвести еще один такой же объект на водозаборе № 8. На проектно-сметную документацию второй станции выделено 3 млн 850 тысяч рублей, ПСД должна быть готова к сентябрю.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость|21.02.2019 11:59|

А 46% пьют грязную?

Гость|21.02.2019 12:04|

Гость писал(a):

А 46% пьют грязную?
Факт того, что вода соответствует нормам установлен простым числом голосов. Все по закону, ваши грязные инсинуации не уместны.

Гость|21.02.2019 12:49|

Браво Златогорскому! Даёшь чистую воду во вторую половину города!

Имя: Гость
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