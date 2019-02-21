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Общество | Арендодатели ответят перед законом за организацию казино в их помещениях

21.02.2019|16:53
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Теперь они равны перед Фемидой - и владельцы подпольных казино, и тот, кто сдает им помещения. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон № 227.

«К уголовной ответственности привлекаются не только организаторы незаконной игорной деятельности, но и лица, осуществляющие систематическое предоставление помещения для организации проведения азартных игр. За указанные деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей», - сообщил начальник УЭБ и ПК УМВД России по Пензенской области Владислав Громик.

По результатам 2018 года возбуждено шесть уголовных дел по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», закрыто 13 казино. Владельцы подпольных игровых клубов лишились 309 автоматов, с помощью которых обогащались за счет любителей испытать судьбу.

«Предупреждаем, что все помещения, где ранее выявлялись факты незаконной организации проведения азартных игр, находятся под постоянным контролем сотрудников полиции и регулярно проверяется», - добавил Владислав Громик.

Только с начала 2019 года пензенские блюстители порядка изъяли из подпольных казино Пензы 24 игровых автомата.

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Гость|21.02.2019 19:13|

От 10-15 строгого,тогда поймут.

Гость|21.02.2019 19:17|

penzainform.ru писал(a):

систематическое предоставление
один раз не катит второй раз катит. Так что один раз можно представлять помещения для организации проведения азартных игр.

Имя: Гость
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