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Общество | Жители деревни Ключи возмущены платежками за вывоз мусора

20.02.2019|19:21
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Жителей деревни Ключи Пензенского района возмутили счета за ликвидацию отходов, которые из населенного пункта никто не вывозит. Пенсионеры говорят: даже старожилы не помнят, чтобы на этих улицах когда-то появлялись спецмашины. Ничего не изменилось и с приходом 2019 года, когда начала работать мусорная реформа.

«У меня (прописана я одна) сумма - 88,46 за январь. Я не собираюсь платить, о чем объявила им по телефону, указанному в этой платежке. Мне на это ответили, что они не обязаны заключать с нами договор, а график... Обещали перезвонить, но уже три дня никто не звонил», - рассказала жительница д. Ключи Екатерина Андрианова.

Алла Каряжкина тоже показала квитанцию. Женщина утверждает, что с радостью бы отдала положенные 177 рублей, только бы мусор в деревне начали собирать. Пока каждый решает проблему как может - закапывает, сжигает или копит.

«Выбросить в лес и в овраг не поднимается рука. Никуда. Ждем, кто приедет из города, может быть, дочь заберет мешок», - поделилась жительница д. Ключи.

Региональный оператор по вывозу мусора говорит, что будут разбираться.

«Если получилось так, что мы выставили в каких-то населенных пунктах, куда мы не ездили, мы сделаем пересчет. Сейчас коммерческий отдел собирает эти данные, и в феврале мы пересчитаем. Где мы услугу не оказываем, мы выставлять не будем», - сообщил генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки» Андрей Архипов.

В офисе Управления благоустройства и очистки каждый день многолюдно. Туда приезжают жители областного центра и близлежащих районов, что относятся к Северной зоне. Несогласных с цифрами в платежках - тысячи.

«Прислали соседу моему, мать у него пять лет назад умерла, а на нее тоже прислали, нужно платить», - возмутилась жительница д. Ключи Лариса Довникова.

Директор управления благоустройства уверяет: во многих случаях проблемы возникли из-за того, что счета выставлялись впервые. Собственной базы данных у организации нет, воспользовались той, что была у поставщика энергии. Если собственник квартиры обнаружил ошибку в расчетах, ему придется ехать в офис компании и писать соответствующее заявление.

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Гость|20.02.2019 19:40|

penzainform.ru писал(a):

. Где мы услугу не оказываем, мы выставлять не будем»,

Услугу то Вы может и оказываете, но ей не пользуются тогда как? Только по факту пользования либо это грабеж и вымогательство. Принимайте по факту накопления или по весу, по объему. Кто больше сдал тот и заплатил, кто не приносит мусор или раз в год тоже должен иметь возможность сдать мусор оплатив его утилизацию, а не платить весь год за мусор. Нарушение прав и Конституции.

Гость|20.02.2019 19:41|

Н.В.ГОГОЛЬ ОТДЫХАЕТ.МЁРТВЫЕ ДУШИ ПРИНОСЯТ ДОХОД ПЕНЗЕНСКИМ МУСОРЩИКАМ.

Гость|20.02.2019 19:41|

penzainform.ru писал(a):

Собственной базы данных у организации нет, воспользовались той, что была у поставщика энергии.

На каком основании они используют персональные данные им их не давали.

Гость|20.02.2019 19:43|

Пусть заключают договор так же как электрики, газовики, если человек не пользуется газом он не платит за газ и обязаловки нет.

Гость|20.02.2019 19:45|

ООО МУП Ленинского района тоже ещё то жульё. Принесли квитанцию, в ней отдельной строкой "услуга по обращению с ТКО" а "содержание жилья" сумма не изменилась. Когда это ворье насытится.

Гость|20.02.2019 19:48|

Губернатор у тебя в области бардак .

Гость|20.02.2019 19:51|

Гость писал(a):

ООО МУП Ленинского района тоже ещё то жульё. Принесли квитанцию, в ней отдельной строкой "услуга по обращению с ТКО" а "содержание жилья" сумма не изменилась. Когда это ворье насытится.
Вот не надо! В платежке написано "коммунальная услуга по обращению с ТКО", это не одно и то же что в ТНС-овских платежках, а две большие разницы! Так что платитя скока написано!

Искренне ваш МУП Ленинского района в лице Партнеров-ПРОФ, хе-хе..

Гость|20.02.2019 19:52|

Идите слушать орган

Гость|20.02.2019 19:56|

Гость писал(a):

Когда это ворье насытится.
Никогда! Аппетит приходит во время хавки...

Гость|20.02.2019 19:58|

КОГДА ПРИЕДУТ РЕВИЗОРЫ ИЗ МОСКВЫ???

Гость|20.02.2019 20:00|

Объясните,почему я должна ехать за 150 км в офис мусорной компании,чтобы они исправили 60 кв.м на мои 30 кв.м и соответственно уменьшили плату в два раза?

Гость|20.02.2019 20:01|

полнейший беспредел. закон о вывозе ТБО до конца не продуман. Плата увеличилась в среднем в 2.2 раза. но порядка меньше не стало. мусорные площадки не очищены, мусор вывозят не регулярно, пример мусорная площадка между двумя домами Лядова,28 и Лядова.30. один дом принадлежит УК Жилье 12, второй ООО Милана, а вокруг мусор и не кому нет дела. Плохо .что наша информация в комментариях Пезаинформ не доходит до властей города.

Гость|20.02.2019 20:04|

Гость писал(a):

ООО МУП Ленинского района тоже ещё то жульё. Принесли квитанцию, в ней отдельной строкой "услуга по обращению с ТКО" а "содержание жилья" сумма не изменилась. Когда это ворье насытится.
Контора "Рога и копыта".

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