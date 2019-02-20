20.02.2019 | 19:21

Жителей деревни Ключи Пензенского района возмутили счета за ликвидацию отходов, которые из населенного пункта никто не вывозит. Пенсионеры говорят: даже старожилы не помнят, чтобы на этих улицах когда-то появлялись спецмашины. Ничего не изменилось и с приходом 2019 года, когда начала работать мусорная реформа.

«У меня (прописана я одна) сумма - 88,46 за январь. Я не собираюсь платить, о чем объявила им по телефону, указанному в этой платежке. Мне на это ответили, что они не обязаны заключать с нами договор, а график... Обещали перезвонить, но уже три дня никто не звонил», - рассказала жительница д. Ключи Екатерина Андрианова.

Алла Каряжкина тоже показала квитанцию. Женщина утверждает, что с радостью бы отдала положенные 177 рублей, только бы мусор в деревне начали собирать. Пока каждый решает проблему как может - закапывает, сжигает или копит.

«Выбросить в лес и в овраг не поднимается рука. Никуда. Ждем, кто приедет из города, может быть, дочь заберет мешок», - поделилась жительница д. Ключи.

Региональный оператор по вывозу мусора говорит, что будут разбираться.

«Если получилось так, что мы выставили в каких-то населенных пунктах, куда мы не ездили, мы сделаем пересчет. Сейчас коммерческий отдел собирает эти данные, и в феврале мы пересчитаем. Где мы услугу не оказываем, мы выставлять не будем», - сообщил генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки» Андрей Архипов.

В офисе Управления благоустройства и очистки каждый день многолюдно. Туда приезжают жители областного центра и близлежащих районов, что относятся к Северной зоне. Несогласных с цифрами в платежках - тысячи.

«Прислали соседу моему, мать у него пять лет назад умерла, а на нее тоже прислали, нужно платить», - возмутилась жительница д. Ключи Лариса Довникова.

Директор управления благоустройства уверяет: во многих случаях проблемы возникли из-за того, что счета выставлялись впервые. Собственной базы данных у организации нет, воспользовались той, что была у поставщика энергии. Если собственник квартиры обнаружил ошибку в расчетах, ему придется ехать в офис компании и писать соответствующее заявление.