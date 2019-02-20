В Заре планируется строительство школы и детского сада

20.02.2019 | 09:15

Во вторник, 19 февраля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с активистами микрорайонов Заря и Нефтяник во втором корпусе школы № 52.

Мэр города рассказал о планах по развитию этих территорий. В частности, жители подняли вопрос о нехватке мест в детском саду. В ответ Виктор Кувайцев сообщил, что в Заре планируется строительство нового дошкольного учреждения. В этом году будет готова проектно-сметная документация, а в 2020-м начнется возведение нового детсада.

Также в следующем году в Заре предполагается начать строительство еще одной школы. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на новую дорогу до поселка Нефтяник.

Участники встречи озвучили несколько предложений. По их словам, в Заре не хватает аптечного пункта, нужно оборудовать дополнительные светоточки, открыть аналог «Доброго шкафа» - места приема и выдачи вещей для тех, кто в этом нуждается. Кроме того, было высказано пожелание об организации молодежного центра или подросткового клуба.

«Виктор Кувайцев предложил открыть пункт оказания социальной помощи нуждающимся в здании МУП «Заря» по ОЖФ, где проведен ремонт и есть подходящее помещение. Информация о потребности в аптечном пункте будет доведена до руководителей данных учреждений, действующих в городе», - сообщили в пресс-службе мэрии.