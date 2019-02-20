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Общество | В Заре планируется строительство школы и детского сада

20.02.2019|09:15
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Во вторник, 19 февраля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с активистами микрорайонов Заря и Нефтяник во втором корпусе школы № 52.

Мэр города рассказал о планах по развитию этих территорий. В частности, жители подняли вопрос о нехватке мест в детском саду. В ответ Виктор Кувайцев сообщил, что в Заре планируется строительство нового дошкольного учреждения. В этом году будет готова проектно-сметная документация, а в 2020-м начнется возведение нового детсада.

Также в следующем году в Заре предполагается начать строительство еще одной школы. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на новую дорогу до поселка Нефтяник.

Участники встречи озвучили несколько предложений. По их словам, в Заре не хватает аптечного пункта, нужно оборудовать дополнительные светоточки, открыть аналог «Доброго шкафа» - места приема и выдачи вещей для тех, кто в этом нуждается. Кроме того, было высказано пожелание об организации молодежного центра или подросткового клуба.

«Виктор Кувайцев предложил открыть пункт оказания социальной помощи нуждающимся в здании МУП «Заря» по ОЖФ, где проведен ремонт и есть подходящее помещение. Информация о потребности в аптечном пункте будет доведена до руководителей данных учреждений, действующих в городе», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|20.02.2019 09:26|

А дома достоят до этого времени?

Гость|20.02.2019 09:30|

Гость писал(a):

А дома достоят до этого времени?
Дома до этого времени доразвалят.

Гость|20.02.2019 09:33|

строительство домов, которые не будут разрушаться - планируется?

Гость|20.02.2019 09:48|

А школу и детсад построят так же как дома, на 5 лет?

Гость|20.02.2019 09:55|

Обещать можно что угодно, к тому времени мэр уже другой будет.

Гость|20.02.2019 10:03|

а где строить будут неговорят

Гость|20.02.2019 10:29|

Гость писал(a):

В Заре планируется строительство школы и детского сада
Ну если только это строительство будет вестись под постоянным надзором,контролем и постоянным присутствием различных органов (вплоть до прокуратуры и ФСБ,и то гарантии нет).А то ОНИ снова "настроят".

Гость|20.02.2019 10:37|

Нет смысла закапывать туда деньги !

Гость|20.02.2019 10:46|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

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