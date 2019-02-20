20.02.2019 | 18:51

Под небом голубым и истребителем-перехватчиком «СУ-9» собрались те, чей боевой клич - «Сами не летаем и другим не даем». Ветераны службы противовоздушной обороны и военнослужащие 297-й зенитно-ракетной бригады ПВО для школьников провели урок мужества, ведь скоро 23 Февраля.

«В годы Великой Отечественной войны противовоздушную оборону города Пензы обеспечивала зенитная артиллерия. Батареи зенитной артиллерии находились в районе современной Новой Западной Поляна. Налетов немецкой авиации на Пензу в годы Великой Отечественной войны не было, город не бомбили», - рассказал руководитель общественной организации «Союз ветеранов войск ПВО» г. Пензы Юрий Барсуков.

Ветераны войск ПВО также поведали молодежи о том, что 60 лет назад на территории города был развернут 512-й зенитно-ракетный полк. В его задачу входило не допустить воздушных ударов противника по объектам Пензы и по сосредоточению войск.

«На вооружении этого полка стоял комплекс «С-75» в составе управления полка, которое базировалось на Западной Поляне, и четырех зенитно-ракетных дивизионов. Один дивизион базировался в Грабове, другой - в Константиновке, третий - в Городище и четвертый - в Алферьевке», - сообщил бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 512-го полка ПВО Василий Большов.

Подразделения ПВО на территории Пензы дислоцировались до середины 90-х годов прошлого века, после чего были расформированы. Возрождение произошло в 2016 году - в селе Леонидовка разместилась зенитно-ракетная бригада.