20.02.2019 | 10:48

В Пензе ООО «Парк приключений», занимающееся организацией детских праздников, не соблюдало требования пожарной безопасности.

Во время проверки выяснилось, что в занимаемом фирмой помещении не установлены пожарная сигнализация и система оповещения людей о ЧП.

Прокурор Ленинского района возбудил дело об административном правонарушении, и директора «Парка приключений» оштрафовали на 6 000 рублей.

«Кроме того, были выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей. В месте оказания услуг отсутствовала информация о наименовании организации, режиме ее работы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По этой статье руководителя фирмы привлекли к ответственности в виде предупреждения.

«Сейчас организация принимает меры к устранению нарушений правил пожарной безопасности и законодательства о защите прав потребителей», - подвела итог Светлана Артамонова.