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Общество | В Пензе организаторы детских праздников пренебрегали правилами безопасности

20.02.2019|10:48
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В Пензе ООО «Парк приключений», занимающееся организацией детских праздников, не соблюдало требования пожарной безопасности.

Во время проверки выяснилось, что в занимаемом фирмой помещении не установлены пожарная сигнализация и система оповещения людей о ЧП.

Прокурор Ленинского района возбудил дело об административном правонарушении, и директора «Парка приключений» оштрафовали на 6 000 рублей.

«Кроме того, были выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей. В месте оказания услуг отсутствовала информация о наименовании организации, режиме ее работы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По этой статье руководителя фирмы привлекли к ответственности в виде предупреждения.

«Сейчас организация принимает меры к устранению нарушений правил пожарной безопасности и законодательства о защите прав потребителей», - подвела итог Светлана Артамонова.

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Гость|20.02.2019 11:05|

Зато в цирке нет проблем с безопасностью. Нет цирка - нет проблем.

Гость|20.02.2019 11:13|

penzainform.ru писал(a):

старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
А те, кто им выдал разрешение при таких нарушениях, неприкасаемые?

Имя: Гость
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