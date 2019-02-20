20.02.2019 | 16:52

Слет мальчишек и девчонок, увлеченных правилами, которые взрослые часто забывают или игнорируют, прошел в Пензе в девятый раз. Здесь каждый знал, кто такой юидовец - юный инспектор движения.

На протяжении двух дней ребята показывали свои знания и умения в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, в третий - подводили итоги мероприятия. Грамоты и другие награды достались многим.

Юный инспектор дорожного движения - активный помощник ГИБДД в деле пропаганды безопасности дорожного движения. Взрослые люди в форме на слете говорили школьникам спасибо.

«Вы занимаетесь очень важным делом: поддерживаете нашу деятельность, помогаете работать с разными категориями участников дорожного движения, и это все приводит к тому, что дорожно-транспортных происшествий на дорогах у нас становится меньше», - отметил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Первые юидовцы появились в СССР в 1969 году, потом такие отряды были организованы и в Пензе. В городе тоже нет проблем с набором желающих стать помощниками сотрудников ГИБДД.