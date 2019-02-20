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Общество | Пензенцев просят передавать показания счетчиков электричества до 23-го числа

20.02.2019|16:07
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Компания «ТНС энерго Пeнза» напоминает своим клиентам, что своевременная передача показаний индивидуальных приборов учета гарантирует точный расчет платы за потребленную электроэнергию.

Для того, чтобы быть уверенным, что показания будут приняты к расчету, необходимо передавать их в срок до 23-го числа ежемесячно. С 24-го числа энергосбытовая компания начинает формирование счетов на основе полученных данных.

Следует помнить, что в соответствии с законодательством при отсутствии показаний расчет платы за электричество первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу.

Передать показания приборов учета электроэнергии можно любым удобным способом:

- на сайте ООО «ТНС энерго Пeнза» penza.tns-e.ru - без регистрации;

- в личном кабинете на сайте компании;

- через единый контакт-центр по номеру 8 (8412) 98-78-48;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для Android).

Передача показаний по телефону контактного центра доступна и в автоматическом режиме - круглосуточно и без необходимости ожидания оператора.

Также прием показаний осуществляется сотрудниками компании во всех центрах обслуживания клиентов и районных службах сбыта ООО «ТНС энерго Пeнза».

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