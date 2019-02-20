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Общество | Пензенцев приглашают сделать в марте флюорографию

20.02.2019|12:09
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В марте в Пензенской области пройдет месячник по борьбе с туберкулезом. Его приурочили к всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается 24-го числа.

В рамках месячника пензенцы смогут сделать флюорографическое обследование органов грудной клетки (в прямой проекции). Его каждую субботу марта будут проводить в областной туберкулезной больнице.

«Без снимка диагностировать туберкулез невозможно, как и обнаружить ранние стадии рака легких», - пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Сделать флюорографию можно будет с 8:00 до 14:00 в поликлинике туберкулезной больницы (г. Пенза, Суворова, 225). С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Пензенцам рекомендуют предварительно записаться на обследование. Сделать это можно по телефону 68-25-89.

На субботу, 9 марта, акция распространяться не будет, уточнили в минздраве.

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Гость|20.02.2019 12:34|

Бесплатно?

Гость|20.02.2019 13:02|

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Опять очередной подвох!

Благими намерениями вымощена дорога в ад......

Гость|20.02.2019 13:34|

Сначала прочитал ".. приглашают в морге сделать флюорографию"

Имя: Гость
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