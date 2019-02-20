20.02.2019 | 12:09

В марте в Пензенской области пройдет месячник по борьбе с туберкулезом. Его приурочили к всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается 24-го числа.

В рамках месячника пензенцы смогут сделать флюорографическое обследование органов грудной клетки (в прямой проекции). Его каждую субботу марта будут проводить в областной туберкулезной больнице.

«Без снимка диагностировать туберкулез невозможно, как и обнаружить ранние стадии рака легких», - пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Сделать флюорографию можно будет с 8:00 до 14:00 в поликлинике туберкулезной больницы (г. Пенза, Суворова, 225). С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Пензенцам рекомендуют предварительно записаться на обследование. Сделать это можно по телефону 68-25-89.

На субботу, 9 марта, акция распространяться не будет, уточнили в минздраве.