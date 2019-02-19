19.02.2019 | 18:10

Орел-могильник Кусяша, живущий в Пензенском зоопарке, праздники любит и всегда с радостью приветствует посетителей, особенно своего наставника Михаила Рудакова.

День орнитолога стал хорошим поводом для встречи друзей. Может, человек, изучающий жизнь птиц и наблюдающий за ними, что-то о будущей подруге расскажет. Другим же пернатым уже повезло!

«Сидела самка орла белохвостого, ей привезли самца. Также мы сформировали пару - буквально несколько месяцев назад - у белоплечих орланов, будем ждать потомства через несколько лет, как достигнут половой зрелости», - рассказал зооинженер службы орнитологии Пензенского зоопарка Михаил Рудаков.

В зоопарке содержится 108 видов птиц: много хищников (орлы, ястребы, грифы, соколы, совы и филины), представлены водоплавающие, врановые, воробьиные, попугаеобразные.

«Можно увидеть иногда прогуливающихся страусов африканских. Они адаптировались и в 18 градусов мороза спокойно бегают», - добавил Михаил Рудаков.

В 2019 году уже намечены некоторые планы по обновлению коллекции пернатых. И есть вероятность, что совсем скоро посетители увидят редких птиц, которых в Пензе еще не было.