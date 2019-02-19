19.02.2019 | 09:34

Житель Иссинского района, ставший жертвой политических репрессий, не смог добиться компенсации морального вреда.

С 1943 года он в течение пяти лет был в ссылке в Казахской ССР с матерью и братом, потому что отца, воевавшего в рядах Советской Армии, признали врагом народа. Реабилитировали семью только в 1997 году.

«Гражданин посчитал, что ему причинен моральный вред, связанный с незаконным ограничением свободы, проживанием в антисанитарных условиях, под жестким контролем органов внутренних дел. Их унижали, поскольку фактически государство причислило их к числу сочувствующих фашистам, к изменникам Родины», - сообщили в Пензенском областном суде.

Мужчина потребовал от Министерства финансов РФ 500 000 рублей. Однако в Минфине иск не признали.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, так как истец имеет право на льготы и меры социальной поддержки по закону «О реабилитации жертв политических репрессий».

«Льготы, которые устанавливались федеральным законодателем для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в их материальном (финансовом) выражении входят в признанный государством объем возмещения вреда, включая моральный вред. Денежная компенсация морального вреда как самостоятельная выплата не была предусмотрена», - пояснили в облсуде.

Кроме того, в России впервые закон, предусматривающий возмещение морального вреда, был принят 31 мая 1991 года, а нравственные и физические страдания были причинены жителю Иссинского района до этого.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, мужчина подал в областной суд апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения.