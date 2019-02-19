Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 фев 2019|10:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
  74.91  |  $  66.25
 

Общество | В Пензенской области сын «врага народа» не смог добиться компенсации

19.02.2019|09:34
Печать

Житель Иссинского района, ставший жертвой политических репрессий, не смог добиться компенсации морального вреда.

С 1943 года он в течение пяти лет был в ссылке в Казахской ССР с матерью и братом, потому что отца, воевавшего в рядах Советской Армии, признали врагом народа. Реабилитировали семью только в 1997 году.

«Гражданин посчитал, что ему причинен моральный вред, связанный с незаконным ограничением свободы, проживанием в антисанитарных условиях, под жестким контролем органов внутренних дел. Их унижали, поскольку фактически государство причислило их к числу сочувствующих фашистам, к изменникам Родины», - сообщили в Пензенском областном суде.

Мужчина потребовал от Министерства финансов РФ 500 000 рублей. Однако в Минфине иск не признали.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, так как истец имеет право на льготы и меры социальной поддержки по закону «О реабилитации жертв политических репрессий».

«Льготы, которые устанавливались федеральным законодателем для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в их материальном (финансовом) выражении входят в признанный государством объем возмещения вреда, включая моральный вред. Денежная компенсация морального вреда как самостоятельная выплата не была предусмотрена», - пояснили в облсуде.

Кроме того, в России впервые закон, предусматривающий возмещение морального вреда, был принят 31 мая 1991 года, а нравственные и физические страдания были причинены жителю Иссинского района до этого.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, мужчина подал в областной суд апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!