19.02.2019 | 10:19

ГК «Территория жизни» решила облегчить финансовое бремя тех, кто решает жилищный вопрос с привлечением ипотечных средств. А таких, как показывает статистика продаж, среди новоселов жилого комплекса «Арбековская застава» больше половины.

«Я сам брал квартиру в кредит и знаю, как все происходит. Ты вроде бы только получил одобрение от банка, не успел насладиться радостью, как уже пора вносить первый платеж. И семье нужно время для того, чтобы адаптироваться в новых финансовых условиях. Мы решили помочь нашим новоселам и взять половину их первых платежей на себя», - сообщил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни».

Застройщик обязуется до конца года компенсировать клиенту до 50% от его ежемесячного платежа. Максимальную выгоду получают те, кто подписывает договор в феврале. В этом случае можно рассчитывать на 10 месяцев «ипотечной выгоды», она может составить до 120 тысяч рублей.

Чтобы воспользоваться предложением застройщика, нужно выбрать квартиру в ЖК «Арбековская застава» и получить одобрение ипотеки в любом банке. К услугам будущих новоселов - ипотечный брокер ГК «Территория жизни», он подберет максимально выгодные и удобные условия, а также поможет собрать все необходимые документы для одобрения жилищного кредита. Как только ипотека будет одобрена, клиенту необходимо подать заявку на участие в акции.

Срок предложения ограничен. На компенсацию от застройщика могут рассчитывать только те, кто заключит договор на покупку квaртиры в ЖК «Арбековская застава» до 31 марта. В этом случае половину платежей по ипотеке за новосела ГК «Территория жизни» будет вносить до 25 декабря.

Предложение, как рассчитывает застройщик, будет интересно тем, кто до переезда в новую квартиру вынужден жить на съемной. Компенсация снизит нагрузку на семейный бюджет.

Стоит помнить и о том, что сегодня все квaртиры в ЖК «Арбековская застава» можно купить с готовой дизайнерской отделкой. В этом случае она будет включена в итоговую стоимость квaртиры, а значит, заложена в сумме ипотечного кредита. Занимать у банка дополнительные средства на ремoнт под более высокий процент потребительского кредита не придется.

Сэкономленные деньги можно будет направить на остановку квaртиры.

Максимальный размер компенсации - 120 тысяч рублей. На эти деньги можно заказать комплект smart-мебели.

Оценить качество и удобство умных квартир можно, посетив шоурумы в новом офисе продаж ГК «Территория жизни», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7. Подробности акции «Платим ипотеку за Вас!» можно узнать на сайте территорияжизни.рф или по телефону офиса продаж +7 (8412) 203-000.