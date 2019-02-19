19.02.2019 | 15:07

Суд лишил водительских прав 35-летнего жителя Сосновоборска, состоящего на учете у нарколога.

Врач участковой больницы поставил сельчанину диагноз «психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением каннабиноидов, синдром зависимости» - он употреблял марихуану. Однако мужчина, имевший водительское удостоверение, продолжал садиться за руль.

«Прокурор Сосновоборского района направил в суд административное исковое заявление в защиту интересов неопределенного круга лиц о прекращении действия права указанного гражданина на управление транспортными средствами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд удовлетворил иск прокурора. Решение в законную силу не вступило.