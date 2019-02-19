19.02.2019 | 15:01

Путь, который выбрали дальнобойщики, заводит их в тупик. Поэтому грузоперевозчики из Саратова, Петербурга, Ульяновска, Йошкар-Олы под Пензой объявили сбор, где решали, как спасти себя. Транспортный налог, система «Платон», топливный акциз, налог с дохода - траты, до боли в горле знакомые каждому предпринимателю.

«Для меня это практически 90 % всей прибыли», - подсчитал водитель-дальнобойщик Сергей Владимиров (г. Санкт-Петербург).

Налоги растут, а фуры все чаще стоят, посетовал Павел Чемлов.

«Работы не стало. У меня было три машины, возили стройматериал, осталась одна и теперь она стоит сломанная. Я даже не в состоянии ее починить теперь», - рассказал водитель-дальнобойщик Павел Чемлов (г. Пенза).

Еще одна беда предпринимателей - они не могут конкурировать с крупными фирмами грузоперевозок, которые захватывают рынок, а наемными сотрудниками там быть не желают. Утверждают, что организации-гиганты совершенно не заботятся ни о водителях, ни о машинах.

«В крупной транспортной компании этого нет абсолютно. Они заинтересованы выматывать эту машину вместе с водителем, машины ездят с нарушением режима труда и отдыха, тахографы у них не работают. Находятся лазейки, и это все идет», - пояснил водитель-дальнобойщик Александр Черевко (г. Саратов).

Бросать баранку и сворачивать с дороги нельзя, считают дальнобойщики и верный выход видят в объединении.