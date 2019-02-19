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Общество | Пензенцам объяснили, кому можно подъезжать к больнице на машине

19.02.2019|15:00
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На пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 19 февраля, в региональном минздраве, вновь была затронута тема въезда такси с пациентами на территорию больниц и поликлиник.

В декабре прошлого года злободневный для многих людей с ограниченными физическими возможностями вопрос уже поднимался. Тогда незрячим супругам отказали в проезде до крыльца лечебного учреждения на такси. И, как выяснилось, этот случай был не единственным.

Тогда минздрав прокомментировал: такие меры вызваны обеспечением антитеррористической безопасности. Однако инвалидам все же можно въезжать за шлагбаум, предъявив соответствующую справку.

Тема активно обсуждалась читателями ИА «ПензаИнформ».

«Если больной с высоким АД, не дожидаясь скорой помощи, приезжает на такси (самообращение), показывает взъерошенному ото сна (или алкоголя?) охраннику свои документы, тот нагло строит из себя пупа земли и не пропускает», «Видят, едет больной, а не террорист. Почему не пропустить? Кругом стоят одни дуболомы», «Если уж террористам приспичит куда-то пробраться, то какие-то шлагбаумы и прочие пустяки их не остановят. А людей больных совсем замотали с этими заборами», - высказали они свое мнение.

На встрече с представителями СМИ начальник отдела инфраструктуры здравоохранения областного минздрава Алексей Чумбаев вновь дал пояснения.

«В связи с антитеррористическими мероприятиями на территории Пензенской области и страны ограничен доступ личного транспорта на территорию учреждений здравоохранения. Исключением являются спецавтомобили МЧС, скорой помощи, ФСБ и полиции, а также транспорт, доставивший нетранспортабельных больных с ограничениями индекса мобильности, то есть инвалидов первой-второй группы, а также автомобили, обеспечивающие жизнедеятельность учреждения», - перечислил он.

Алексей Чумбаев отметил: чтобы машина с пациентом подъехала к больнице, нужно предъявить на КПП удостоверение об инвалидности. Однако, как выяснилось, далеко не всегда этот документ оказывает должное действие.

«Я привезла на такси в больницу 81-летнюю бабушку - слепую, еле передвигающую ноги. На КПП предъявила справку об инвалидности. Однако охранник так и не поднял шлагбаум. То ли хотел показать свою власть, то ли боялся получить нагоняй от начальства. Мы тридцать минут добирались от ворот до приемного отделения!» - рассказала одна из журналисток.

«Если у вас есть удостоверение инвалида, вас должны пропустить на территорию», - пояснил Алексей Чумбаев.

«А что делать, если мы привезли в травмпункт ребенка со сломанной ногой? Он же не инвалид, но идти сам не может?» - поинтересовалась еще одна представительница СМИ.

«Как правило, дежурный на КПП может посмотреть состояние ребенка и пропустить машину», - прокомментировал представитель минздрава.

Он также подчеркнул, что минздрав неоднократно рассылал в лечебные учреждения инструкции, регламентирующие пропуск автомобилей на территорию, поэтому охранники должны знать и исполнять свои обязанности.

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Гость|19.02.2019 15:22|

penzainform.ru писал(a):

минздрав неоднократно рассылал в лечебные учреждения инструкции, регламентирующие пропуск автомобилей на территорию, поэтому охранники должны знать и исполнять свои обязанности.
на этом умываем руки, а вы там держитесь

Гость|19.02.2019 15:24|

Они только машины "своих" пропускают (далеко не инвалидов). Лафа им парковаться. А у глазной даже останавливаться нельзя (эвакуатор нарисован). При огромной пустой дворовой территории.

Гость|19.02.2019 15:25|

Фейерверк наплевательства...penzainform.ru писал(a):

«Я привезла на такси в больницу 81-летнюю бабушку - слепую, еле передвигающую ноги. На КПП предъявила справку об инвалидности. Однако охранник так и не поднял шлагбаум. То ли хотел показать свою власть, то ли боялся получить нагоняй от начальства. Мы тридцать минут добирались от ворот до приемного отделения!» - рассказала одна из журналисток.
penzainform.ru писал(a):
«Если у вас есть удостоверение инвалида, вас должны пропустить на территорию», - пояснил Алексей Чумбаев.
Врет значит журналисточка? Должны ж были пропустить.

penzainform.ru писал(a):

«Как правило, дежурный на КПП может посмотреть состояние ребенка и пропустить машину», - прокомментировал представитель минздрава.
Дежурный скажет, что он не медицинский работник и определять состояние человека не в его компетенции а он обязан следовать инструкции, и будет прав и ничего никто ему не сделает.

Гость|19.02.2019 15:27|

Машины работников больницы стоят на территории больницы.Это нормально?

Гость|19.02.2019 15:27|

Даже один важный чиновник С. откинулся в шестой скрепной больничке после того как его долго туда не пускали.

Гость|19.02.2019 15:34|

Сначала введут идиотские законы а потом лепят отмазки типа должен, может пропустить. Вот из-за таких дуболомов в корридорах гибнут люди. Но не от террористов а от бездушия и бюрократизма гибнут.

Гость|19.02.2019 15:36|

А зачем вообще настроили заборов?

Гость|19.02.2019 15:46|

Я вас умоляю антитеррористические меры! Надо будет и сумку принесут и поставят.когда в 6гор больницу ходили навещать то столько машин проезжали и далеко не с инвалидами. Да к тому же машины работников прям на территории больницы стоят это нормально. А инвалиды и больные люди фиг с ними доползут

Гость|19.02.2019 15:49|

penzainform.ru писал(a):

«Как правило, дежурный на КПП может посмотреть состояние ребенка и пропустить машину», - прокомментировал представитель минздрава.
"может" это получается как на восточном базаре, "обязан/должен" - вот это уже порядок...

Хотя если Председатель Совета федерации РФ, считает что :"Запрещать чиновникам и членам их семьи (лечиться за рубежом), лишать их права на охрану своего здоровья - это непозволительно, это нарушение Конституции, это вторжение в права и свободы граждан. Я считаю, такие законы неуместны в нашей стране".

О чём вы хотите спросить местных чиновников?

Гость|19.02.2019 16:11|

Да, такой шлакбаум спасет от террористов. Гранатомет надо охраннику выдать

Гость|19.02.2019 16:16|

Все свою территорию метят,вот заборов и понастроили!!!

Гость|19.02.2019 16:19|

Зато внутри стоят личные автомобили главврача,замов, врачей и всего остального "уважаемого" медперсонала. А также въезжают всякие чинки,блатные. Запреты только для простых обывателей,хоть присмерти стой у проходной-не пропустят. Сволочи!!

Гость|19.02.2019 16:20|

Долой партию Жуликов и Воров

Гость|19.02.2019 16:23|

Долой Стрючка!

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