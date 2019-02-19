19.02.2019 | 15:00

На пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 19 февраля, в региональном минздраве, вновь была затронута тема въезда такси с пациентами на территорию больниц и поликлиник.

В декабре прошлого года злободневный для многих людей с ограниченными физическими возможностями вопрос уже поднимался. Тогда незрячим супругам отказали в проезде до крыльца лечебного учреждения на такси. И, как выяснилось, этот случай был не единственным.

Тогда минздрав прокомментировал: такие меры вызваны обеспечением антитеррористической безопасности. Однако инвалидам все же можно въезжать за шлагбаум, предъявив соответствующую справку.

Тема активно обсуждалась читателями ИА «ПензаИнформ».

«Если больной с высоким АД, не дожидаясь скорой помощи, приезжает на такси (самообращение), показывает взъерошенному ото сна (или алкоголя?) охраннику свои документы, тот нагло строит из себя пупа земли и не пропускает», «Видят, едет больной, а не террорист. Почему не пропустить? Кругом стоят одни дуболомы», «Если уж террористам приспичит куда-то пробраться, то какие-то шлагбаумы и прочие пустяки их не остановят. А людей больных совсем замотали с этими заборами», - высказали они свое мнение.

На встрече с представителями СМИ начальник отдела инфраструктуры здравоохранения областного минздрава Алексей Чумбаев вновь дал пояснения.

«В связи с антитеррористическими мероприятиями на территории Пензенской области и страны ограничен доступ личного транспорта на территорию учреждений здравоохранения. Исключением являются спецавтомобили МЧС, скорой помощи, ФСБ и полиции, а также транспорт, доставивший нетранспортабельных больных с ограничениями индекса мобильности, то есть инвалидов первой-второй группы, а также автомобили, обеспечивающие жизнедеятельность учреждения», - перечислил он.

Алексей Чумбаев отметил: чтобы машина с пациентом подъехала к больнице, нужно предъявить на КПП удостоверение об инвалидности. Однако, как выяснилось, далеко не всегда этот документ оказывает должное действие.

«Я привезла на такси в больницу 81-летнюю бабушку - слепую, еле передвигающую ноги. На КПП предъявила справку об инвалидности. Однако охранник так и не поднял шлагбаум. То ли хотел показать свою власть, то ли боялся получить нагоняй от начальства. Мы тридцать минут добирались от ворот до приемного отделения!» - рассказала одна из журналисток.

«Если у вас есть удостоверение инвалида, вас должны пропустить на территорию», - пояснил Алексей Чумбаев.

«А что делать, если мы привезли в травмпункт ребенка со сломанной ногой? Он же не инвалид, но идти сам не может?» - поинтересовалась еще одна представительница СМИ.

«Как правило, дежурный на КПП может посмотреть состояние ребенка и пропустить машину», - прокомментировал представитель минздрава.

Он также подчеркнул, что минздрав неоднократно рассылал в лечебные учреждения инструкции, регламентирующие пропуск автомобилей на территорию, поэтому охранники должны знать и исполнять свои обязанности.