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Общество | На Олимпийской аллее сотрудники МЧС организовали оздоровительную акцию

19.02.2019|15:24
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Сотрудники министерства собрались на Олимпийской аллее, чтобы здорово провести время с коллегами и семьями. К акции они подключили и прохожих. Любой желающий мог принять участие в танцах и спортивных состязаниях после разминки, для которой все пришедшие разделились на две группы. Движения каждой показывал выбранный человек.

Некоторым после такой разминки не терпелось испытать себя на лыжне. Желание пробежать круг-другой приветствовалось.

«А зимний лес - ну что сказать! - красою сердце тронет, старости нас дома не застать, а на лыжне, поверьте, не догонит! Вообще во всех спортивных мероприятиях участвую всю жизнь: я в МЧС с 71-го года, неоднократно бегал на первенстве России, ездил в Мурманск, в Пермь, в Красноярск», - рассказал ветеран МЧС Виктор Кондратьев.

Теперь соревнования ушли в прошлое, но на лыжню пенсионер встает регулярно. Не пропускает он и ежегодные акции МЧС - этот спортивный праздник стал седьмым по счету.

«Нужно пропагандировать здоровый образ жизни, в конце концов, свежий воздух, природа способствует сплачиванию нашего общего трудового коллектива», - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

В завершение акции всех пришедших ждали каша, чай и катание на квадроцикле МЧС.

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