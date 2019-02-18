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Общество | Значками «А мы из Пензы» заинтересовались на форуме в Сочи

18.02.2019|10:05
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Значки «А мы из Пензы», которые прикрепили на грудь делегаты из Пензенской области на инвестиционном форуме в Сочи, привлекли внимание. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции с главами районов в понедельник, 16 февраля.

«Корпорация развития сделала маленькие значки и написала таким же шрифтом, сохраняя так, как было написано на стенах рейхстага: «А мы из Пензы». Надо формировать сознание победителей, гордость, что мы из Пензы. Эти слова написали наши земляки, пройдя всю Европу, дойдя до Берлина», - рассказал Иван Белозерцев.

По его словам, люди, в том числе другие губернаторы, спрашивали, что это за значок. «Я им начинал объяснять, что Пензенская земля самая героическая, что у нас много победителей в спорте, федеральных олимпиад, что мы в тройке лучших по «БКД» (проект «Безопасные и качественные дороги». - Прим. ред.)... А мы из Пензы - мы хотим, чтобы мы были первыми», - отметил Иван Белозерцев.

Завершая тему, губернатор подчеркнул, что это хороший лозунг, который будет продвигать область, и попросил зампреда правительства Олега Ягова продолжить работу в данном направлении.

Источник — фото twitter.com/belozercevia
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Гость|18.02.2019 10:16|

penzainform.ru писал(a):

«Безопасные и качественные дороги».
А на пешеходных переходах с завидной регулярностью гибнут взрослые и дети или становятся инвалидами. Проект есть,а должной работы нет.

Гость|18.02.2019 10:19|

Да задрал ты уже со своими перезодами.., ступай валерьянки прими.., не поможет-гвлоперидолу

Гость|18.02.2019 10:23|

penzainform.ru писал(a):

Завершая тему, губернатор подчеркнул, что это хороший лозунг, который будет продвигать область
Срочно раздать всем жителям такие значки. Нет, лучше ПРОДАТЬ. И запретить появляться в общественном месте без значка. А то вдруг забудут, что у нас самая героическая область...

Гость|18.02.2019 10:25|

конечно героическая, если таких руководителей терпит

Гость|18.02.2019 10:25|

Гость писал(a):

Да задрал ты уже со своими перезодами.., ступай валерьянки прими.., не поможет-гвлоперидолу
Бог услышит и на переходе будут твои родственники.

Гость|18.02.2019 10:30|

Кто-то из нас дурак.

Гость|18.02.2019 10:31|

penzainform.ru писал(a):

что Пензенская земля самая героическая
Похоже на неудачные потуги ученика начальных классов-троечника при написании сочинения по литературе

Гость|18.02.2019 10:36|

Гость писал(a):

Завершая тему, губернатор подчеркнул, что это хороший лозунг, который будет продвигать область

Срочно раздать всем жителям такие значки. Нет, лучше ПРОДАТЬ. И запретить появляться в общественном месте без значка. А то вдруг забудут, что у нас самая героическая область...

За появление без значка в общественном месте-крупный штраф, а за утерю значка, увы, расстрел)

Гость|18.02.2019 10:53|

Гость писал(a):

Срочно раздать всем жителям такие значки. Нет, лучше ПРОДАТЬ. И запретить появляться в общественном месте без значка. А то вдруг забудут, что у нас самая героическая область...
Да уймешься ты когда нибудь?

Перестань подкидывать им идеи!

Гость|18.02.2019 10:59|

Хорошее напоминание о героизме и самоотверженности наших предков. Способны ли потомки быть такими, или злоба и рвачество берут верх над человеческим достоинством?

Гость|18.02.2019 11:00|

И подхватят же этот лозунг!

Тендер разыграют среди своих,раздавать, конечно же будут без платно,но деньги выделят,ну как обычно у нас.

Чем хуже в стране,городе, тем выше градус патриотизма.

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