18.02.2019 | 10:05

Значки «А мы из Пензы», которые прикрепили на грудь делегаты из Пензенской области на инвестиционном форуме в Сочи, привлекли внимание. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции с главами районов в понедельник, 16 февраля.

«Корпорация развития сделала маленькие значки и написала таким же шрифтом, сохраняя так, как было написано на стенах рейхстага: «А мы из Пензы». Надо формировать сознание победителей, гордость, что мы из Пензы. Эти слова написали наши земляки, пройдя всю Европу, дойдя до Берлина», - рассказал Иван Белозерцев.

По его словам, люди, в том числе другие губернаторы, спрашивали, что это за значок. «Я им начинал объяснять, что Пензенская земля самая героическая, что у нас много победителей в спорте, федеральных олимпиад, что мы в тройке лучших по «БКД» (проект «Безопасные и качественные дороги». - Прим. ред.)... А мы из Пензы - мы хотим, чтобы мы были первыми», - отметил Иван Белозерцев.

Завершая тему, губернатор подчеркнул, что это хороший лозунг, который будет продвигать область, и попросил зампреда правительства Олега Ягова продолжить работу в данном направлении.