18.02.2019 | 15:28

Новый натяжной потолок спасает квартиру Ларисы Фроловой и ее соседей с нижних этажей от большой воды. Хотя жидкость все же нашла ход и через отверстия для светильников капает в тазы. В дом на Московской в феврале пришла весна.

«Протекает по электроприборам. Сейчас у нас идет ажиотаж, что пожары - следить за этим. Вот пожалуйста, у нас такая ситуация пожарная, что в любой момент мы можем сгореть. Дом у нас старый, позвонили электрикам, позвонили в аварийную службу. Нам сказали единственное: «Отключите свет, рубильник и ждите», - возмутилась жительница дома № 102Б на ул. Московской Лариса Фролова.

Вот только чего ждать, не уточнили. Люди расставляют на чердаке ведра, тазы, расстилают пленку, чтобы обезопасить свое жилище от воды. Один из соседей Евгений Хакимов говорит, что состояние листов, которыми покрыт дом, нормальное. Причина протечек в другом.

«Намерзло, вода стоит в стоке, в желобе. Вся эта наледь собралась, она тает (тепло идет снизу, от дома), и все стекает сюда, потому что крыша худая, щели. Улицу даже видно», - объяснил Евгений Хакимов.

С кровли, затерявшейся в глубине дворов трехэтажки, свисают сосульки, которые за зиму, по словам жителей, не сбивали ни разу. Хотя заявки убрать их и тем самым предотвратить потоп в доме собственники оставляли.

Управляющая компания ограничилась тем, что повесила объявления о возможном сходе наледи и снега. Сползает глыба и с крыши соседней двухэтажки.

«Если МУП с этими вопросами не справляется, я думаю, пусть тогда создадут бригады платные, которые будут ходить и счищать снег, а жильцам МУП будет возвращать эти денежные средства. Я думаю, это будет правильно», - добавила женщина.

Не дожидаясь, когда во всех квартирах начнет течь, жильцы вызвали бригаду альпинистов. Счет за работы люди намерены предъявить своей управляющей компании.