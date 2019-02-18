18.02.2019 | 15:40

За седьмую неделю года – с 11 по 17 февраля - в Пензенской области (без учета Заречного) был зарегистрирован 21 случай гриппа.

Таким образом, всего с начала сезона выявили 39 случаев, из которых 20 - гонконгский (H3N2), 7 - свиной (H1N1), 12 не субтипированы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора в понедельник, 18 февраля.

Диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» на прошлой неделе в области был поставлен 3 349 раз, из них 1 452 - в Пензе.

Высокий уровень заболеваемости отмечался в Кузнецке, Лопатинском, Неверкинском, Кузнецком, Сосновоборском, Нижнеломовском, Никольском, Камешкирском, Малосердобинском и Наровчатском районах.

На минувшей неделе в Пензе были закрыты на карантин 26 классов в школах № 2, 7, 20, 40, 51, 66, 70, 71, 75, 77 и полностью школа № 8. В трех классах двух школ Кузнецкого района также отменяли занятия.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе на 73,0% ниже уровня эпидпорога», - уточнили в Роспотребнадзоре.

С 9 февраля в Пензенской области ввели ограничения на посещение родственниками пациентов, находящихся на лечении в круглосуточных стационарах, для предотвращения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также принято решение в амбулаториях и поликлиниках проводить прием температурящих больных в специальных кабинетах.

Во всех медицинских организациях введен масочный режим.