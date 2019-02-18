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Общество | Путепровод на станции Кузнецк угрожает жизни пассажиров

18.02.2019|15:48
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Пензенская транспортная прокуратура признала ненадлежащим содержание путепровода над железнодорожными путями на станции Кузнецк.

Выявленные неисправности угрожают безопасности движения поездов, а также создают угрозу для пассажиров и объектов инфраструктуры.

«Действующие нормы законодательства о местном самоуправлении возлагают обязанность на администрацию города Кузнецка принять меры, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации путепроводов», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Поэтому главе органа местного самоуправления было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

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Гость|18.02.2019 17:00|

Интересно в представлении указано где деньги то брать?

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