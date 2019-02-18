18.02.2019 | 15:48

Пензенская транспортная прокуратура признала ненадлежащим содержание путепровода над железнодорожными путями на станции Кузнецк.

Выявленные неисправности угрожают безопасности движения поездов, а также создают угрозу для пассажиров и объектов инфраструктуры.

«Действующие нормы законодательства о местном самоуправлении возлагают обязанность на администрацию города Кузнецка принять меры, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации путепроводов», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Поэтому главе органа местного самоуправления было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.