18.02.2019 | 15:02

Халатное отношение к прошлому и бездействие в настоящем стало причиной прокурорских проверок коммунальных организаций.

«В нарушение требований закона управляющими компаниями не заключены договоры со специализированными организациями на техническое диагностирование газового оборудования свыше 30 лет», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Валерия Лукьянова.

Управляющим компаниям не раз настоятельно рекомендовали обзавестись специальным оборудованием и периодически посещать квартиры своих клиентов.

«Прибор дает возможность определить уровень загазованности и в срочном порядке принять меры, если что-то не так», - отметил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Это «что-то» и попыталась предотвратить Ленинская прокуратура. Сразу в нескольких управляющих компаниях выявлены грубые нарушения.

«Эксплуатация газового оборудования свыше 30 лет представляет угрозу жизни и здоровью граждан, которые проживают в указанных домах, а также для граждан, которые находятся в непосредственной близости к указанным домам, в случае возникновения аварийных ситуаций», - добавила Валерия Лукьянова.

Одна из них на слуху у пензенцев до сих пор: в июне 2018 года из-за утечки бытового газа произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Крупской.