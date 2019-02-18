Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 фев 2019|18:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  74.91  |  $  66.25
 

Общество | Прокуратура Ленинского района проверила управляющие компании

18.02.2019|15:02
Печать

Халатное отношение к прошлому и бездействие в настоящем стало причиной прокурорских проверок коммунальных организаций.

«В нарушение требований закона управляющими компаниями не заключены договоры со специализированными организациями на техническое диагностирование газового оборудования свыше 30 лет», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Валерия Лукьянова.

Управляющим компаниям не раз настоятельно рекомендовали обзавестись специальным оборудованием и периодически посещать квартиры своих клиентов.

«Прибор дает возможность определить уровень загазованности и в срочном порядке принять меры, если что-то не так», - отметил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Это «что-то» и попыталась предотвратить Ленинская прокуратура. Сразу в нескольких управляющих компаниях выявлены грубые нарушения.

«Эксплуатация газового оборудования свыше 30 лет представляет угрозу жизни и здоровью граждан, которые проживают в указанных домах, а также для граждан, которые находятся в непосредственной близости к указанным домам, в случае возникновения аварийных ситуаций», - добавила Валерия Лукьянова.

Одна из них на слуху у пензенцев до сих пор: в июне 2018 года из-за утечки бытового газа произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Крупской.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!