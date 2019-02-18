Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 фев 2019|12:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  75.25  |  $  66.70
 

Общество | Под Пензой военнослужащие отразили авиаудар условного противника

18.02.2019|12:24
Печать

Под Пензой прошли учения служащих Центрального военного округа, во время которых расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» отразили авиационный удар условного противника.

В тренировке участвовало около 500 человек личного состава, было задействовано более 100 спецмашин. По легенде, враг планировал уничтожить командный пункт в Пензенской области.

«Ракетчики совершили марш на боевых машинах и выполнили развертывание ЗРК «Бук-М2». Расчетами были захвачены и уничтожены электронными пусками многочисленные высокоманевренные авиационные цели условного противника, которые находились на различных высотах», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Также во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы на колонну.

Источник — фото пресс-службы ЦВО
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!