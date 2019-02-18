18.02.2019 | 12:24

Под Пензой прошли учения служащих Центрального военного округа, во время которых расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» отразили авиационный удар условного противника.

В тренировке участвовало около 500 человек личного состава, было задействовано более 100 спецмашин. По легенде, враг планировал уничтожить командный пункт в Пензенской области.

«Ракетчики совершили марш на боевых машинах и выполнили развертывание ЗРК «Бук-М2». Расчетами были захвачены и уничтожены электронными пусками многочисленные высокоманевренные авиационные цели условного противника, которые находились на различных высотах», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Также во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы на колонну.