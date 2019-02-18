18.02.2019 | 14:45

Школьница Александра Мельникова работы не боится, поэтому сразу откликнулась на инициативу прийти на Мироносицкое кладбище и помочь навести порядок на могилах воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Каждый из нас в душе, конечно же, патриот, и нам небезразлична судьба этих захоронений. Их вообще не видно под снегом, а мы молодые, и нам несложно заняться этим благородным делом», - поделилась Александра Мельникова.

Юноши и девушки активно орудовали лопатами и щетками. Снега выпало много, и убрать его нужно до ближайшего дня воинской славы, когда пройдет акция, посвященная памяти защитников Отечества.

«Здесь захоронено порядка 650 бойцов Красной армии, солдат и офицеров. Все они умерли от ран в свое время с 1941 по 1945 год, находясь на лечении в госпиталях, которые были развернуты в Пензенской области», - рассказал руководитель исполкома ОНФ в Пензенской области Сергей Мельников.

Церемония возложения цветов и венков на могилы героев Великой Отечественной войны состоится на Мироносицком кладбище 23 февраля в 9:00.