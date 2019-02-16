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Общество | В Пензе судебные приставы-исполнители навестили должников-уголовников

16.02.2019|18:04
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Под покровом темноты, когда пензенцы уже возвращаются с работы, у судебных приставов-исполнителей она только начинается, они ходят по домам должников. Встречают их обычно в штыки.

Родственники как могут выгораживают мужчину, причастного к смерти другого пензенца. Все произошло в апреле 2016 года у одного из магазинов, рассказывает супруга погибшего. Женщина выступает взыскателем по гражданскому делу.

«Он позвал моего мужа на улицу выйти, ударил его в голову, в лоб, от чего мой муж уже потерял сознание, и толкнул его со ступенек. Он у меня всем весом, с потерянным сознанием упал на асфальт и проломил себе череп», - рассказала взыскатель Ольга.

Семье Ольги по решению суда должник обязан единовременно выплатить 600 тысяч рублей, а также ежемесячно перечислять по 11 200 до тех пор, пока ребенку погибшего не исполнится 18 лет.

«Суд проходил в 2016 году в июле, на тот момент ему было назначено 150 и 123 тысячи. 70 тысяч он выплатил на суде, показать вроде, какой он хороший, но на данный момент он выплатил 13 тысяч за все это время», - добавила заявитель.

Судебные приставы дожидались, когда вернется с заработков мужчина. Без должника они не могли проверить его имущество и наложить арест на технику и другие ценные вещи.

«У меня нет официального трудоустройства, я не могу устроиться по специальности, меня не берут, у меня судимость. Я не отказываюсь платить, я плачу сколько могу», - пояснил мужчина.

«Межрайонным отделом проводятся рейдовые мероприятия по взысканию ущерба, причиненного преступлением. Общее количество исполнительных производств в настоящее время - около 1 800», - сообщила начальник межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

Сумма по ним - свыше 600 миллионов рублей.

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Гость|16.02.2019 18:54|

Сажайте,если не выплачивают,там найдут работу с судимостью.

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