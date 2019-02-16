16.02.2019 | 16:33

В актовом зале института регионального развития яблоку было негде упасть. Там кого ни спроси, тот умник или умница. Региональный этап игры «Что? Где? Когда?» провели в рамках интеллектуальной олимпиады среди школьников Приволжского федерального округа.

37 команд знатоков - победительниц муниципальных и районных этапов вступили в борьбу за право называться чемпионом Пензенской области.

«Каждая команда отвечает на вопрос, но ответ не озвучивает, а будет записывать в специальных отрывных блокнотах. Жюри потом будет подсчитывать количество правильных ответов», - пояснил директор центра естественно-математического образования ИРР Пензенской области Дмитрий Кондратов.

Всего было задано 30 вопросов на общую эрудицию, для каждого отводилась минута на размышление. Некоторые из заданий требовали специальной подготовки. Правда, их было не так уж и много.

«Вопросы в основном на знания бывают, но есть те вопросы, на которые реально невозможно ответить. Ответ находится в самом вопросе, просто нужно подумать над ним», - рассказал капитан сборной с. Русский Камешкир Ярослав Мефоков.

В итоге по сумме набранных балов лидерами в игре стали команды школы № 2 города Белинского и лингвистической гимназии № 6 города Пензы.

По результатам жеребьевки между ними удача улыбнулась старшеклассникам из областного центра. Именно они будут представлять Сурский край в номинации «Что? Где? Когда?» в финале окружной интеллектуальной олимпиады среди школьников, которая пройдет в Йошкар-Оле 4 и 5 марта.