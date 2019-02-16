16.02.2019 | 11:44

В пятницу, 15 февраля, в одном из пензенских вузов Пензе прошла конференция «Мошенничество: общественный вызов», в которой приняли участие представители регионального управления МВД, Общественного совета при ведомстве, областной прокуратуры, министерства образования, Пенсионного фонда, а также 450 студентов.

Начальник УМВД России по Пензенской области полковник полиции Сергей Щеткин предложил молодым людям выступить в роли волонтеров - предупредить о действиях мошенников своих родных, друзей и знакомых. С помощью студентов важную информацию смогут получить десятки тысяч жителей области.

Сергей Щеткин особо отметил то, что в большинстве случаев пострадавшие от действий злоумышленников знают способы обмана, которые применяют мошенники, однако считают, что с ними это не произойдет. Поэтому жителям региона необходимо рассказать, как избежать обмана.

За последние три года число жертв аферистов значительно выросло. Это констатировал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области полковник полиции Сергей Шестаков. По его словам, среди потерпевших каждый шестой находится в возрасте от 18 до 25 лет. Чаще всего молодые люди рискуют оказаться в их числе при общении через Интернет. Сергей Шестаков дал студентам рекомендации, как избежать самых распространенных способов обмана.

Примечательно, что в большинстве случаев обманщики находятся в других регионах. Розыск их весьма труден, однако в 2018 году пензенские полицейские задержали за пределами области 23 подозреваемых в мошенничестве.

Начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области подполковник полиции Михаил Чуватов предупредил: снижения активности мошенников не предвидится. Студентов познакомили с правилами безопасности в Интернете, которые позволят избежать потери доступа к аккаунтам в соцсетях либо использования злоумышленниками персональных данных.

«По итогам конференции был сформирован лист предложений, которые будут использованы в работе полиции и волонтеров», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.